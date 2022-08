La expectativa por el regreso de " Gran Hermano" es muy alta, y miles de jóvenes ya mandaron sus videos de presentación para quedar en la competencia. Muchos se sorprendieron al conocer que hay ex integrantes del juego que quieren volver a participar, así como también hay candidatos que tienen cosas interesantes para revelar sobre gente famosa.

.

Una de ellas es Debby Giménez, ex novia de Andrés Nara, el padre de Wanda Nara y Zaira Nara. A pesar de los 28 años de diferencia de edad entre ellos, la joven comenzó a salir con él a fines del año pasado, y hace poco se separaron.

"Hay una nueva famosa que se acaba de inscribir en la madre de los realities, me refiero a Gran Hermano. Se trata de una persona que ha estado en todos los medios en los últimos tiempos después de ser novia del padre de una celebridad importante a nivel mundial", adelantó Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Luego, el conductor reveló: "La famosa que se inscribió en Gran Hermano y va por todo es Debby Giménez, la ex de Andrés Nara. Estuvieron juntos un par de meses, iban por todo pero de repente la relación se terminó y todavía no sabemos bien por qué".

Debby Giménez, la ex novia de Andrés Nara, se postuló para " Gran Hermano 2022".

"Lo que si sabemos es que se llevan bárbaro y me han contado que incluso siguen teniendo sus encuentros, será qué tal vez ella quiere contar secretos de la familia en el reality", agregó Etchegoyen.

Después, el periodista compartió el audio que le envió Debby, con los motivos por los que quiere ingresar a la casa más famosa del país. "Mi decisión para postularme fue después de juntarme con unos amigos y nos anotamos todos, hicimos el casting y soy súper fan, me miré todos los Gran Hermano, sería genial poder entrar, es especial para mí este programa, si se da genial y si no no pasa nada, por lo menos lo hice el casting".

Mirá lo que dijo la ex del padre de Wanda Nara sobre su casting para " Gran Hermano 2022"