@LuisVenturaSoy

En el cálculo original, aquella casa de Cantilo 4575, en el barrio porteño de Villa Devoto que supo comprar Diego Armando para regalársela a sus padres, se creía que podría ser vendida a 1.500.000 dólares o más, lo cual era negocio, pero la realidad mostró que ya hubo acuerdo por 900.000, lo que dejará unos 800.000 dólares limpios para una sucesión de 5 destinatarios.

.

Cada uno de ellos recibiría un dinero cercano a los 160.000 dólares; número que deja insatisfechos a varios herederos.

En un principio se dijo que el comprador demolería la construcción que supo reunir todas épocas de los Maradona, incluidos el campeonato del mundo de 1986 y los "scudettos" logrados en el Nápoli de Italia. Pero el oferente ya anticipó que es un ferviente admirador maradoniano, por lo que potenciará el recuerdo del entrañable número "10" de Argentinos Juniors.

Las hermanas de Diego coinciden en que esa casa cuyos ladrillos resguardan todos los secretos de una familia tan numerosa como controvertida y famosa, no debería haber sido vendida, pero lo fue, y cuando el juez que ocupa el tema se expida, se firmará finalmente el contrato de la operación.

Una foto que ya denotaba incomodidad entre todos.

Así lo comunicó el agente inmobiliario que la sacó a remate varias veces, también el doctor Sebastián Baglietto que es administrador de la sucesión, mientras Dalma Maradona en su condición de heredera lo negaba, al tiempo que el propio letrado lo confirmaba.

Verdades y mentiras contrapuestas al tiempo que la ex esposa Claudia Villafañe una vez más afirmaba que ella no estaba al tanto de lo que pasaba con la casona de su ex esposo.

Entre muchas idas y vueltas, el italiano Diego Junior, Dalma Nerea, Giannina Dinorah, Jana y Diego Fernando -todos con los mismos derechos- deberán firmar la venta para percibir un dinero muy distante de lo que se promocionaba y en el caso del hijo de Verónica Ojeda, no estará en situación de tocar la plata que quedará retenida por la Justicia hasta que el niño de 9 años cumpla la mayoría de edad.

Una vez más, en lo que rodea a los herederos de Maradona queda muy claro que no todo lo que reluce es oro; aunque te quieran vender fortunas por todos lados, no es así. Te lo digo yo.

L.V