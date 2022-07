Desde que Rodrigo De Paul confirmó su noviazgo con Tini Stoessel, la ex del futbolista, Camila Homs, comenzó una tensa disputa judicial por la cuota alimentaria de los dos hijos que tienen en común, motivo por el que podría perderse el Mundial Qatar 2022.

Si bien se especuló por el gran vínculo que mantienen por el bien de sus dos pequeños, Francesca y Bautista, Homs y De Paul no pudieron llegar a un acuerdo en la Justicia y el juicio que los enfrenta continúa vigente.

Ante el complicado presente judicial del integrante de la Selección Argentina de Fútbol, muchos fanáticos se mostraron muy preocupados por su posible exclusión del Mundial, y Darío Barassi se refirió al tema con la visita de Camila a "100 argentinos dicen".

Darío Barassi pinchó a Camila Homs con su conflicto legal con Rodrigo De Paul.

“Hablemos del tema así me lo saco de encima”, comenzó el humorista aunque la modelo dijo que “no podía”. Entre risas, Barassi continuó pinchando: "No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos".

.

"Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, ¿eh? Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes”, agregó Barassi sobre el nuevo novio de Homs.

Y cerró el conductor de El Trece al darle la mano a la mediática: “Bueno, por eso, ya está. Firmemos, repartimos todo, nos vamos al Mundial todos… ¡Dale, Cami! ¿Cerramos el trato? ¡Un fuerte aplauso, Rodri de Paul va al Mundial!”.