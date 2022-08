María Becerra fue acusada de copiarle el look a Natalia Oreiro, ya que se cortó el flequillo en pico, tal como lo llevaba Oreiro en la época de su hit "Tu Veneno".

El look de la polémica de María Becerra.

Natalia fue consultada acerca del estilo de "La Nena de Argentina" y reveló que hablaron sobre el tema.

En charla con Pilar Smith, la actriz indicó: "Ella (María) me encanta. Me gusta seguir la moda de gente que, de repente, no tiene idea que yo me corté el pelo así. Porque yo no sé si María vio 'Tu Veneno'. Por ahí no, y todo el mundo le empezó a decir".

"Igual, nos mandamos unos mensajes porque yo le tiré buena onda. Yo la sigo y me encanta su música y su estilo", cerró Oreiro.

Natalia Oreiro habló sobre María Becerra: el video