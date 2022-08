A pocas semanas para la gran final, este domingo en " La Voz Argentina" se vivió una nueva etapa de knockouts y los jurados del certamen vieron a los participantes enfrentarse arriba del escenario. Si bien cada integrante se lució, uno de los momentos más destacados en las redes fue una "perlita" que protagonizó Marley y que a más de uno sorprendió.

El hecho ocurrió cuando finalizaron las batallas entre Alejo y Aneley del team Montaner y fue en ese entonces cuando el conductor subió al ring para dar inicio a las devoluciones de Ricardo, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti. Pero, al poner el primer pie sobre el escenario, Marley dio un paso en falso que casi lo hace caer.

"Me patiné", soltó entre risas el papá de Mirko y provocó las carcajadas de todos los presentes. "No sé cómo porque no hay nada para patinarme", continuó divertido.

.

"Es un gran riesgo", cerró con humor al ver la reacción de sus compañeros del ciclo musical.

Video: Marley protagonizó un divertido blooper en " La Voz Argentina

