En la semana del 22 se empieza a grabar “¿Quién es la máscara?”, con Natalia Oreiro al frente de la conducción y los cuatro jurados investigadores, Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina La Princesita. Saldrían al aire el lunes 12 de septiembre tras el final de “ La Voz Argentina”. Hay total confidencialidad respecto de los 24 famosos que participan, algunos de renombre y las máscaras son espectaculares, no se ven ni los ojos. La Oreiro, además, tiene en Uruguay que hacer dos “Got Talent”, ya firmó para serie de ficción en plataformas y volverá con “La Voz Uruguay" la próxima temporada. De cara a las máscaras, el primero que le dijo “tenés que hacerlo” fue su hijo Atahualpa (“Merlín es nombre de bebé, mamá, soy Atahualpa”, le pidió), que quedó fascinado con las imágenes.

***

Aún sin fecha cierta de salida en El Trece, “Argentina tierra de amor y venganza 2” se viene preparando fuerte, por si Suar decide que salga el mes próximo. Ya grabaron el espectáculo revisteril para la ficción en el Avenida bajo el título “Salvados por la risa”. Estuvieron las participaciones especiales de cuatro actores que asumen el papel de capocómicos, Martín Bossi, Darío Barassi, José María Listorti -quien estará en cinco capítulos jugando a la dupla con la vedette Anita (Justina Bustos)- y Roberto Peña, último en grabar. La novela quedó en 1938, el final de “ATAV 1”, y esta segunda etapa se inicia en 1984. Ya superaron los 80 episodios escritos y supervisados por Adrián Suar que dirigen Sebastián Pivotto y Alejandro Ibáñez. Van por ahí.

.

***

Fanático de Gran Hermano, Santiago del Moro será la cara visible de los prime time del reality, incluso del espacio que no se llamará “debate”. La idea es tener entre 16 y 24 participantes (más probable 16) en la casa, que tendrá 3.000 metros cuadrados con todas las comodidades, incluida la pileta. Se supone que ninguno de los habitantes aislados del mundo se entere de los resultados de los partidos del Mundial de Qatar 2022, de modo que van a poner aislante de ruidos para que no les canten desde el exterior ningún detalle. Estaría casi confirmada la ex novia de Alex Caniggia, Macarena, quien tiene mucha letra para entretener durante el encierro. ¿Fecha? Fin de septiembre/octubre.

***

Tal y como informamos, Martín Bossi empieza a grabar para Star+ “Amores inesperados” en septiembre, con Jorgelina Aruzzi, Julieta Cardinali, Patricia Palmer y Eleonora Wexler, entre otras. Esa es la razón por la cual baja en forma definitiva “Kinky Boots”, pese a irle muy bien en la taquilla. No vuelve más, al menos con Bossi. El actor-imitador, que la juega con Disney, termina la serie de ficción de Marcos Carnevale el 12 de noviembre. Así que hay cambio de planes obligado, Bossi no será parte de la cartelera marplatense, no le dan los tiempos para trabajar en el nuevo show. Tomada la decisión, hablaron los de Dabope con el doctor Julio Gallo, dueño del Astral, y volverá con su espectáculo a esa sala en marzo de 2023.

***

Pocos saben que Nicolás Cabré es un gran administrador de sus ingresos y se deja aconsejar por su representante Pedro Rosón, de manera que tiene inversiones en propiedades y en indumentarias, entre otros negocios. El actor está supercómodo con la obra “Me duele una mujer”, junto con Mercedes Funes y Carlos Portaluppi en el Multiteatro, donde seguirá hasta fin de año. Y tienen programadas funciones en Uruguay el lunes 20 y el martes 21 con entradas en dólares.

***

La sociedad entre Luciano Castro y el titular de Aerolíneas Argentinas (ex diputado y empresario teatral) Javier Faroni ya produce la próxima obra del actor-galán. “El divorcio” irá a la temporada marplatense 2023, que va sumando elenco importante, ahora Natalie Pérez, con quien Castro trabajó en “Pequeña Victoria”. Les va a ir muy bien; además, Castro es fan de Mar del Plata y le encanta surfear en la playa. Obvio que lo acompañará Flor Vigna.

***

Ya están trabajando los productores de la plataforma Paramount+ en su próxima ficción, “Inadaptadas”, que va a protagonizar Maite Lanata y se mete con un tema complicado. Jóvenes que pasan por situaciones límites con gran riesgo para su salud mental, y de hecho se va a contar lo que sucede dentro de una institución de salud. Los castings apuntan a chicas y chicos de 18 a 25, y también buscan los actores adultos para director y médicos.

***

Con la subida del dólar, Uruguay se convirtió en plaza teatrera para los elencos argentinos. Van todos, entre ellos, la producción de Nico Vázquez y Gimena Accardi “Una semana nada más”, la comedia que suma a Benjamín Rojas y dirige Mariano Demaría. Confirmadas las funciones del viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 de septiembre en el teatro Metro. Llegan y se suben al Ópera de CABA con ocho funciones-despedida. A competir de cerca con el número uno, “Inmaduros”, en El Nacional.

***

Se sabía que el regreso de “Piaf”, con Elena Roger, iba a ser exitoso, pero no se pensó en que se convertiría en un fenómeno. Siendo el Liceo una sala de 575 espectadores, la última semana quedó segunda en recaudaciones. Tanto es así el suceso que tendrá función especial el lunes y ya sacaron 3.000 entradas más del 17 al 21 de este mes. Felices de la vida Adrián y Paul Kirzner, ya que la entrada cotiza en $6.500 y, además, Suar encabeza en El Nacional con “Inmaduros”, junto con Diego Peretti. O sea, los dos primeros puestos son suyos. Esperemos que reparta un poco.

***

Curiosidades del rating: el miércoles pasado tanto Telefé, ganador del día, como El Trece perdieron audiencia de cara a los números del 3/08. Hay que destacar a Vero Lozano, a cargo de los dos magazines, “A la Barbarossa”, 4.5 puntos de promedio (4 décimas + que el Pollo ), y “Cortá x Lozano”, 6.7, versus “Los 8 escalones”. Lo más visto de la jornada, “La Voz”, 12.3, seguido por “Canta conmigo ahora”, 10.0, “LPA” y “La hora exacta”, 1.3, “El señor de los cielos”, 0.4, y “Noche demente”, 0.3. Los informativos centrales “Telefé noticias”, 9.9; “Telenoche”, 6.2; “Tele 9 Central”, 3.3; “América noticias”, 2.2, y “TV Püblica noticias”, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.