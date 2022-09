Michael Bublé se encuentra en el centro de la polémica después de realizar inesperadas declaraciones sobre su carrera artística y afectiva. El cantante canadiense replicó las palabras de su mánager quien le aclaró cómo sería su presente si no estuviese casado con Luisana Lopilato.

En el estreno de un nuevo capítulo del podcast de "That Gaby Roslin", el artista fue el protagonista y fue allí donde expresó: "Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande".

Acto seguido, replicó el padre de Noah, Vida, Elias y Cielo, la última nacida: "Mi manager siempre me dice: 'no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿podés vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si ponés a tu familia primero, va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué pensás?' Y, por supuesto, para mí ha sido difícil".

Si bien no desmintió los dichos de su representante, Michael muestra en sus redes que su familia es lo más importante de su vida y que están por encima de su carrera musical.

LA RESPUESTA DE LUISANA LOPITALO ANTE LOS DICHOS DE MICHAEL BUBLÉ

De todos modos, la respuesta de la actriz de "Casados con Hijos" no se hizo esperar. Así lo adviertieron los usuarios de las redes cuando captaron una indirecta en un posteo de la actriz en donde muestra que está por comer.

"Cuando querés almorzar bien sano y después te arrepentís en el momento...", escribió Lopilato en su publicación.

