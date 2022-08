Una foto en las redes sociales despertó rumores de romance entre Jorge Rial y Mariana Brey. Los compañeros del ciclo "Argenzuela" fueron vinculados sentimentalmente y sorprendieron a varios fanáticos. More Rial fue una de las últimas en enterarse sobre la noticia de la vida amorosa del conductor y su reacción fue inesperada.

En diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live", la ex de El Maxi fue consultada por el supuesto vínculo entre el presentador y la panelista. Al respecto advirtió: "Ah, no sabía, no estoy al tanto". Acto seguido, acotó filosa: "Que haga lo que quiera, mientras no se case...".

"¿A Mariana la conocés?", le preguntó el periodista. Por lo que Morena respondió con ironía: "¿Pero esa no tenía marido?".

.

"Creo que si, pero salieron los rumores de romance. ¿Te comentó algo tu papá?", continuó Etchegoyen. "¡Qué me va a comentar! No, no la conozco y que haga lo que él quiera. Estoy en otra provincia, estoy en otra etapa en mi vida, ya no me interesa lo que haga o con quién esté", cerró polémica.

Video: More Rial le hizo una fuerte advertencia a Jorge tras los rumores de romance con Mariana Brey