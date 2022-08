Jorge Rial terminó su matrimonio con Romina Pereiro, y al poco comenzó un noviazgo con Josefina Pouso. Si bien la pareja compartió un viaje a España, la relación no prosperó, y el conductor comenzó con su nuevo programa en C5N, "Argenzuela". Una de las integrantes del ciclo es Mariana Brey, y en las últimas horas comenzaron a circular rumores de un posible romance entre la panelista y el padre de More Rial.

.

Fue Juariu la que detectó en Instagram el particular intercambio que tuvieron Rial y Brey y lo compartió en sus historias. "¡El día se puso lindo! Me voy preparando para encarar el verano. Voy despertando, abriendo muy bien mis ojos para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ampliaré", escribió la panelista en un posteo, a lo que el periodista le comentó con emojis de risa: "¿De qué trabajás?".

El intercambio entre Jorge Rial y Mariana Brey.

"Soy influencer ¿cuenta cómo trabajo?", respondió Mariana, que está casada con Pablo Melillo, y que según indicó Ángel de Brito, estarían teniendo una crisis en su matrimonio. De tal modo, varios usuarios se preguntaron si los mensajes cruzados entre Jorge Rial y Mariana Brey significan que entre ellos existe algo más que amistad.

.