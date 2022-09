Los números de rating son una gran preocupación en " ¿Quién es la máscara??" ya que desde su arranque perdió al 50% de su audiencia. La primera emisión promedió 17,3 puntos mientras que las últimas no llegaron a los dos dígitos. Por ese motivo es que su fuerte apuesta será quitarle las máscaras a algunos famosos y las picante declaraciones de Wanda Nara.

Luego del inesperado "palito" a la China Suárez, la esposa de Mauro Icardi volvió a dar que hablar con un sincericidio. El hecho ocurrió cuando Natalia Oreiro presentó a dos concursantes. "Alta facha, Salvador. Hola Nieves, ¿qué te parece Salvador? Podrían matchear re bien ustedes dos, ¿no? ¿Qué decís, Wanda? ¿Eso te pone un poco celosa?", consultó la conductora.

Fue en ese momento cuando la empresaria soltó: "Soy un poco tóxica". "¿Estás tóxica?", preguntó Oreiro, a lo que Wanda respondió: "No, soy tóxica, por lo general".

"¡No! No digas eso de vos, sos hermosa", manifestó la presentadora del ciclo de entretenimientos para halagar a su compañera.

Tras los dichos de la mediática, el ciclo comenzó midiendo10 puntos, si bien hizo picos de 11 los números cayeron y se mantuvo en 9 puntos de rating.

En las últimas ediciones, Wanda impactó al hacer referecia de manera indirecta a su escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi. Al intentar adivinar a un participante, expresó: "Poné la pava, Pavo, porque creo que este mate ya me lo conozco y no me lo tomé, ni me lo voy a tomar porque es el marido de una amiga. Vos sabés que yo tengo muchos códigos y sos el marido el amigo de mi queridísima amiga, Paula Chaves. Sos Peter Alfonso".

¡Mirá el picante comentario de Wanda Nara!