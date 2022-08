Si bien al comienzo de "El Hotel de los Famosos" tuvo un affaire con Silvina Luna, Martín Salwe salió subcampeón del reality, tras perder con Alex Caniggia, y se lo vio muy enganchado con Emily Lucius, con quien compartió íntimos momentos ante las cámaras.

A pesar de su química y buena onda, el locutor siempre afirmó que "no estaba enamorado" de la hermana de Belu Lucius, una frase que reiteró durante una charla con Juan Etchegoyen de Mitre Live: “La palabra enamoramiento es un montón, yo estuve de novio y todo pero no sé si estuve enamorado. Con Emily vamos de a poco y nos vamos conociendo mucho más”.

Salwe se mostró muy preocupado por el estado de ánimo de su compañera, ya quela instagrammer se enfrentó a muchas críticas tras ser eliminada del reality:“Ella no fue a la final y quería ver como estaba, sabía que estaba mal, me encontré con una Emily preocupada porque lo que sucedía era un ataque sistemático contra su fuente de laburo”.

Emily Lucius y Martín Salwe se "están conociendo" afuera de "El Hotel de los Famosos".

Además, el subcampeón de la primera edición contó que todo lo que atravesaba Lucius “se le reflejaba en su cara”: “En la primera cita comimos y nada más, nos costó adaptarnos en la primera semana por todo lo que sucedía en las redes sociales”.

.

“Estábamos anímicamente raros, pasaron un par de días, me encontré con la misma Emily de adentro del reality, vamos de a poco, no formalizo nada ni pongo título, soy fiel al concepto del todo fluye, si tiene que ser será y si no, no será. Hablé de la relación con Belu también y nos apoyábamos mutuamente. Era angustiante todo lo que pasó”

Y cerró sobre el aislamiento que debió hacer junto a sus compañeros: “No podíamos hablar con los medios. A los padres de Emily los conocí en un asado de la familia y hablé un rato con ellos, (…) no fue una charla profunda, pero la mejor”.