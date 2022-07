"El Hotel de los Famosos" llegó a su final con la victoria de Alex Caniggia, quien derrotó a Martín Salwe en la última instancia. Sin embargo, el segundo mencionado fue cuestionado en muchos momentos del juego por varios de sus compañeros aunque también vivió dos romances dentro del establecimiento de Cañuelas.

Uno de ellos fue con Silvina Luna, quien pasó por "LAM" para referirse a su experiencia dentro del reality de El Trece. Si bien dentro de la casa se mostró muy cerca de Martín Salwe, lo cuestionó apenas salió de la competencia y sus últimas declaraciones no estuvieron lejos de dicha opinión.

Por adelanto de Estefi Berardi, recordó un cruce de palabras que tuvo una vez que reingresó como invitada. "Él de atrás me gritó algo pero no lo escuché. Una expresión machista, guaranga", comentó en charla con la panelista de "LAM". Además, aclaró que no tuvo sexo con el ex participante, a pesar de que se los vio muy apasionados.

Silvina Luna pasó por "El Hotel de los Famosos".

De todos modos, no quiso repetir la frase por el fuerte contenido. Silvina Luna pasó por "El Hotel de los Famosos" y fue la mejor paga mientras participó, aunque no logró llegar a las instancias finales del juego.