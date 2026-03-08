Cinzia de "Gran Hermano Generación Dorada" rompió en llanto porque la dejaron sin comida: "Estoy en shock..."

A casi dos semanas de su debut, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) empieza a mostrar problemas de convivencia, puesto que son 27 participantes dentro de la casa y la comida y la limpieza pasan a ser tema de discusión. Tanto es así que Cinzia Francischiello rompió en llanto porque la dejaron sin comida durante la cena.

Todo comenzó cuando la oriunda de Venezuela fue a la cocina a preguntar por su plato de comida y se enteró de que no le guardaron su porción. Incluso, Daniela de Lucía le confesó que pensaba que había sobrado y por eso se había quedado con su ración.

Cinzia en el confesionario de "Gran Hermano" tras el escándalo por la comida. (Foto: captura de Telefe).

Si bien Daniela le devolvió el plato y le pidió disculpas por no tenerla en cuenta, Cinzia puso el grito en el cielo. "Le dijimos que guardaran comida para nosotros. No puede ser que guardaran tan poca comida. Estoy en shock, muy triste. Fui al baño nada más, ¿no podían esperar cinco minutos? El error fue mío por ir al baño", expresó, visiblemente angustiada.

Al quedar en el centro de escena, la comunicadora hizo una aclaración en estado de nervios: "No le quité la comida a Daniela, no es así, están todos mirándome". Luego, ya más tranquila, la venezolana apuntó contra sus compañeros: "Son todos unos imbéciles, sin excepción. Para dejarme mal parada, eso es lo que están esperando; no les voy a dar el gusto".

Tras el escándalo en "Gran Hermano", Daniela y Yipio pusieron en duda la reacción de Cinzia. La coach calificó el episodio como una "novela venezolana", mientras que la humorista descreyó que armara tanto lío por un plato de comida.