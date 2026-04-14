La fuerte denuncia de Guido Süller contra Tomasito por usar sus beneficios como jubilado de Aerolíneas Argentinas: "Hizo 40 vuelos gratis..."

El universo del espectáculo quedó en llamas tras la denuncia de Guido Süller contra su exmarido Tomasito por el uso abusivo de sus beneficios de jubilado en Aerolíneas Argentinas. La noticia generó un impacto total cuando se reveló, tras revisar los registros de la empresa, que el cordobés habría realizado decenas de viajes utilizando un cupo gratuito. Esta traición económica fue el detonante de una batalla mediática, donde lo que empezó como una separación legal terminó convirtiéndose en un desfile de acusaciones cruzadas que tocan los puntos más íntimos y escandalosos de su vínculo.

La escandalosa guerra entre Guido Süller y Tomasito: el joven aprovechó la jubilación de su exesposo

Todo comenzó cuando el excomisario de abordo detectó movimientos sospechosos bajo el nombre de la verdadera identidad de su ex. El contexto de este conflicto nace de un divorcio que sacó a la luz resentimientos guardados durante años de una relación que siempre estuvo bajo la lupa. La bronca de Guido explotó públicamente cuando decidió ventilar la supuesta estafa que sufrió: "En un poco más de un año hizo 40 vuelos gratis con mi beneficio. Revisé la página y vi el nombre de Marcos Loyola", lanzó el mediático en el programa de Rocío Marengo, exponiendo el nombre real de Tomasito para dejarlo en evidencia.

La parte más explosiva de la filtración fue la respuesta del joven cordobés, quien no solo admitió los viajes sino que redobló la apuesta tratando a Süller de "anciano despechado". En diálogo con TN Show, Tomasito fue lapidario al justificar el uso de los pasajes: "¡Qué pesado! Cuanto más grande más gagá está. Lo de los pasajes es legal por estar casado con él. En dos años usé 37 más o menos". Según su versión, no se trató de vuelos gratuitos sino con una tarifa diferencial sujeta al espacio disponible, y aseguró que el hermano de Silvia solo busca desprestigiarlo porque no tolera que el vínculo se haya terminado.

Tomasito decidió ventilar los supuestos hábitos de higiene deplorables de Guido Suller.

Actualmente, la disputa bajó al barro más absoluto cuando Tomasito decidió ventilar los supuestos hábitos de higiene deplorables del mediático para explicar por qué ya no tenían intimidad. El joven dejó a todos boquiabiertos al asegurar que la convivencia era un calvario de olores y desorden: "Lo tenía que mandar a bañar porque si era por él se bañaba cada quince días. Me da asco todo lo que me mintió, ni siquiera cambiaba las sábanas", disparó. Además, lo acusó de meter a terceros en la cama matrimonial, rompiendo cualquier pacto de respeto que pudiera quedar en pie entre los dos.

Finalmente, la revelación de estas miserias personales deja al descubierto que el afecto entre ambos se transformó en un odio visceral difícil de sanar. Mientras Guido llora la supuesta estafa de los vuelos, su exmarido se encarga de demoler su imagen pública con detalles escatológicos que rozan lo humillante. La realidad es que este divorcio ya no se trata de quién tiene la razón legal, sino de quién logra hundir más rápido al otro frente a la opinión pública, confirmando que la saga de los Süller siempre tiene una temporada más de escándalos para ofrecer.