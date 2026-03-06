Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Mica Lapegüe va a ser mamá: la hija de Sergio Lapegüe espera su primer hijo

La actriz confirmó en "LAM" que cursa el tercer mes del embarazo. Lo hizo acompañada de su pareja, Tomás Bartolomé. ¡Conocé más, en la nota!

Mica, la hija de Sergio Lapegüe, está embarazada. Luego de que Ángel de Brito anunciara la feliz noticia, la futura mamá primeriza lo confirmó en "LAM". Fue durante la emisión del programa de este viernes 6 de marzo, donde la actriz se mostró acompañada junto a su pareja, Tomás Bartolomé.

"Sergio Lapegüe va a ser abuelo. Mica está embarazada", contó De Brito en su ciclo. El periodista de espectáculo había anticipado que tenía como primicia un embarazo.

Sergio Lapegüe será abuelo por primera vez.
Sergio Lapegüe será abuelo por primera vez.

Luego de la confirmación del embarazo, Tomás Bartolomé, pareja de Mica Lapegüe, se sumó al móvil y juntos expresaron su felicidad por estar en la dulce espera de su primer hijo. La pareja tiene varios años de noviazgo y ahora comenzará un nuevo capítulo de su historia de amor.

En paralelo, Ángel de Brito también quiso saber qué sentía Sergio Lapegüe, el papá de Mica: "Fue muy emocionante enterarme de que voy a ser abuelo", enfatizó el conductor de "Lape Club Social Informativo".

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Últimas noticias de Noticias del espectáculo