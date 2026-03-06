Mica Lapegüe va a ser mamá: la hija de Sergio Lapegüe espera su primer hijo

Mica, la hija de Sergio Lapegüe, está embarazada. Luego de que Ángel de Brito anunciara la feliz noticia, la futura mamá primeriza lo confirmó en "LAM". Fue durante la emisión del programa de este viernes 6 de marzo, donde la actriz se mostró acompañada junto a su pareja, Tomás Bartolomé.



"Sergio Lapegüe va a ser abuelo. Mica está embarazada", contó De Brito en su ciclo. El periodista de espectáculo había anticipado que tenía como primicia un embarazo.

Sergio Lapegüe será abuelo por primera vez.

Luego de la confirmación del embarazo, Tomás Bartolomé, pareja de Mica Lapegüe, se sumó al móvil y juntos expresaron su felicidad por estar en la dulce espera de su primer hijo. La pareja tiene varios años de noviazgo y ahora comenzará un nuevo capítulo de su historia de amor.

En paralelo, Ángel de Brito también quiso saber qué sentía Sergio Lapegüe, el papá de Mica: "Fue muy emocionante enterarme de que voy a ser abuelo", enfatizó el conductor de "Lape Club Social Informativo".