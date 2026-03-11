Wanda Nara y Mauro Icardi cerraron su novela judicial en Italia: "Feliz..."

Tras un extenso proceso y enfrentamientos legales con Mauro Icardi por su divorcio, Wanda Nara logró un acuerdo con su exmarido y al parecer todo terminó en paz. La calma llegó a los tribunales de Milán este miércoles, en una audiencia clave que avanzó con la conciliación de bienes de la expareja. El dato curioso es que la noticia se conoció a pocas horas de que una exempleada de la conductora de "MasterChef Celebrity" la denunciara por un conflicto laboral millonario. Mientras afuera le llueven reclamos, adentro del ámbito privado la balanza judicial se inclinó a su favor.

La cita en Italia, que se llevó a cabo con hermetismo total, generó una ola de rumores que encendió la mecha en los programas de chimentos. Todo empezó cuando, en La Mañana con Moria (El Trece), los panelistas vieron que Wanda había posteado en sus redes un par de emojis y una palabra que decía todo: "Feliz". Gustavo Méndez, cerca de la China Suárez, leyó el tuit al aire y soltó la teoría: "Apareció Wanda Solange, desde Italia, donde se está resolviendo el divorcio. Celebra como que el fallo fue a su favor, da a entender".

Inmediatamente, los rumores de que el divorcio ya estaba sellado corrieron como pólvora. Hasta Elba Marcovecchio, la abogada de Icardi, dejó entrever la posibilidad, aunque sin confirmar. Pero la calma llegó de la mano de Ana Rosenfeld, que volvió a tomar las riendas del caso. En diálogo con la web Teleshow y en sus redes, la letrada salió con los tapones de punta: "Falsoooo", disparó. Y fue más clara que el agua: "La audiencia de hoy no habló nada del divorcio, ¡falsa noticia!".

Rosenfeld explicó sin vueltas de qué se trató realmente el encuentro judicial. "La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes, ¡la jueza fue clarísima!", aseguró.

Según detalló, el futbolista buscaba revisar y revertir el acuerdo de separación de bienes que firmó en 2021, en plena tormenta del Wandagate. Pero la magistrada italiana no le dio cabida a su planteo, que involucraba movimientos económicos por cerca de siete millones de euros. Por eso, Wanda estaba más que feliz: el acuerdo firmado hace cinco años sigue firme como una roca.

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron casados 10 años, antes de pelearse por el escándalo con la China Suárez.

La confusión se armó porque, en paralelo a esta pulseada por la plata, el divorcio en sí mismo está a punto de cumplir los plazos que pide la ley italiana. Lara Piro, la otra abogada de Icardi, había adelantado que el 11 de marzo se cumplían dos años desde que pidieron la separación, el tiempo justo para que se pueda decretar el divorcio. Según su visión, "a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado". O sea, la disolución del vínculo podría estar al caer, pero la liquidación de los bienes es otro cantar.

Por eso, aunque el matrimonio termine oficialmente en los próximos días, la pelea por el botín podría estirarse meses. Son dos causas que corren por carriles separados: una es la firma que deshace el casamiento y la otra es ver cómo se reparten los millones, las casas y los negocios que construyeron juntos. Y en ese terreno, Wanda ya ganó una batalla importante.

Mientras tanto, afuera del juzgado, la calma no es total. Justo en la misma semana, una exempleada doméstica llamada Daiana Decastelli contó en A la Tarde (América TV) que le reclama a Wanda una indemnización de 15 millones de pesos por un accidente laboral en su casa de Nordelta. Según su versión, hubo un acuerdo firmado en abril de 2025 que la conductora nunca pagó. "No puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso", se lamentó la mujer, que dijo estar al borde del desalojo.

Rosenfeld, por ahora, no habló de este nuevo frente judicial y se mantiene enfocada en enderezar el expediente del divorcio y garantizar que Icardi cumpla con la cuota alimentaria. Por lo pronto, Wanda celebra desde Italia, convencida de que la justicia le dio la razón en lo que considera suyo. Y mientras prepara las valijas para seguir con sus proyectos, una cosa es segura: el apellido Nara-Icardi seguirá dando tinta para rato