Horóscopo: los 4 signos del zodíaco que podrían llevarse una decepción el fin de semana

No todas las decepciones son grandes, pero sí dejan marca. Este fin de semana algunos signos pueden enfrentarse a situaciones que no salen como esperaban, ya sea en vínculos, planes o decisiones personales. La clave no estará en evitar la frustración, sino en no idealizar de más y entender qué se puede ajustar hacia adelante.

Horóscopo: los 4 signos que podrían llevarse una sorpresa que no esperaban este fin de semana.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede esperar una respuesta o actitud que no llega. Libra tiende a proyectar armonía, pero este fin de semana podría encontrarse con una reacción distinta. Esa diferencia genera incomodidad. Aceptar lo que el otro realmente muestra será más útil que insistir.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Idealiza una situación que no termina de concretarse. Piscis puede sentirse desilusionado si algo no cumple con lo que imaginaba. El desafío será ver la realidad sin adornos. Eso le permitirá no engancharse de más.

Horóscopo: los 4 signos que podrían llevarse una sorpresa que no esperaban este fin de semana.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Busca reconocimiento o una respuesta clara que no aparece. Leo puede sentir que no le devuelven lo que da. Esa sensación puede afectar su ánimo. Lo importante será no tomarlo como algo personal inmediato.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Percibe una actitud que le genera dudas. Escorpio puede interpretar señales que lo incomodan. Si no las aclara, la decepción puede crecer. Hablar a tiempo puede cambiar el resultado.

Horóscopo: todo sobre el 2026, el horóscopo semanal, los signos y el horóscopo de hoy