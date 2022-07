Ayer en Don Torcuato terminaron de grabar la semana próxima de “ Canta conmigo ahora” con Marcelo Tinelli dentro de este formato que va tomando fuerza. Con la llegada de L-Gante, El Polaco por fin se dio el gusto de conocerlo en persona, y quedaron encantados, al punto que se sentaron juntos en el panel de los 100 jurados. Van corrigiendo sobre la marcha, con idea de hacer crecer el formato e instalarlo, mientras el Puma Rodríguez, instalado en un hotel en Pilar, aprovecha su tiempo libre y viaja. Lo mismo Cristian Castro, bastante contento con el lugar que le tocó. Por lo demás, Coti Sorokin tuvo un temita y lo acompañó Lelé, pero ya está todo bien y volvieron a su lugar.

* * *

Tras perder el avión en el aeropuerto de Miami, Mau y Ricky, quienes iban en un auto con sus mujeres Sara y Stefi (ambas embarazadas) y llegaron tarde al vuelo, arribaron a Ezeiza el miércoles. Luego de instalarse en su casa de Nordelta, ayer ya estaban a pleno en las grabaciones de “La Voz Argentina”. En esta etapa les toca terminar los “knock outs” con los participantes que van quedado. Margarita Bullrich ya que quedó afuera, pero puede pasar por “El regreso” con Rochi Igarzábal. Volviendo al reality, el jueves próximo terminan las batallas donde el jurado, Lali, Soledad (las dos ya graban con nuevo look), Mau y Ricky y Ricardo Montaner, va definiendo las opciones.

.

* * *

Pocos saben que Germán Paoloski, esposo de Sabrina Garciarena, tenía una productora bastante grande, que cuando terminó en el canal de cable de deportes (+ pandemia) estuvo obligado a achicarla bastante. En su calidad de productor presentó en Telefé “Juego chino”, conducido por el Pelado López, y le dieron ok. Ya grabó el primero con Paula Chaves, en Martínez porque la conductora estaba con poco tiempo, y habrá juegos con los vecinos y el clásico de embocar las pelotas de tenis desde arriba en un balde ubicado en la planta baja. Sale en agosto, los sábados en el prime time. Creen que sería antes de “PH”.

* * *

Tiene varias propuestas para sumarse a lo nuevo que se viene Alex Caniggia, quien sigue enamorado de Melody, a quien conoció en “El hotel de los famosos” y la convirtió en su novia ofi cial. Esto, más allá de los problemas que le trajo con su hermana Charlotte y su mamá Mariana Nannis. Alex muere por Melody y la rebanca (por ahora). Por lo demás, parece que no se cerró aún lo de España, aunque en la productora Boxfi sh lo siguen trabajando para que salga. O sea, que se haga allá “El hotel de los famosos” con influencers y mediáticos de allá y que podría caberle a Alex un lugar como el ganador argentino. Lo van pensando.

* * *

Mientras graba para Star+ “Terapia alternativa” junto a su amiga Carla Peterson y el actor español Dani Rovira, Griselda Siciliani sabe que tendrá que armar valijas para ir al Festival de Cine de Venecia (del 31 de agosto al 10 de septiembre). En el jurado está el argentino Mariano Cohn y la presidenta es Julianne Moore, en tanto el director mexicano Alejandro González Iñárritu presenta la película “Bardo”, que protagonizó la Siciliani con Daniel Giménez Cacho. En Venecia se van a cruzar con Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre, quienes también juegan con el film “Argentina 1985” que produjo Amazon.

* * *

Buenos momentos económicos y profesionales está viviendo José María Muscari, quien hasta ahora no parece tener apuro en dejar su soltería. El opinador, director-autor y gran mediático trabajará en el verano 2023 con el empresario Carlos Rottemberg. Están viendo de llevar “Perdidamente”, con Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Patricia Sosa, Julieta Ortega y Karina K, a alguna sala en Mar del Plata. Ya llevaron la obra a Montevideo y vendieron 2.800 entradas (en dólares) en dos días, de hecho hicieron dos funciones por noche. Como es de imaginar, volvieron más que felices.

* * *

Según nos comentó íntimo amigo de Pepe Cibrián, el director se encuentra muy bien en Córdoba, ya recuperado del disgusto con su pareja no legal Nahuel Lodi, aunque nadie se juega a que no haya segunda vuelta. No será ahora, ya que Pepe vuelve a Baires la semana próxima con otros planes. Acompañará a “Drácula” este finde en el Teatro Del Lago, y tiene planeado asistir a los shows en el Movistar Arena en octubre. En cuanto a la gira del espectáculo que puso en activo la cuenta en dólares de Cibrián, está fi nalizando el 6 de noviembre. Una estrella como Cibrián se toma sus tiempos, pero sigue adelante y avanza con “Dorothy”.

* * *

En “ Canta conmigo ahora” va a interesar la historia de Darío Sayegh, uno de los 100 jurados de Marcelo Tinelli, quien empezó a trabajar como seguridad en el templo Lamroth Hakol y terminó siendo el Jazán, donde ahí sí cobra sueldo. El Jazán es quien guía los cantos en la sinagoga con voz armoniosa para elevar el alma. Darío tiene ingresos extras en el Once, en el negocio del padre en Pasteur y Corrientes, un bazar. Y además, lo llaman en shows privados como tenor y canta en algunos Bar Mitzvá del barrio de Florida en Vicente López. Va a sorprender.

* * *

Continúa con su espectáculo en el MultiTabarís Jey Mammón, a quien le fue bien en las vacaciones de invierno, y todos los domingos junto a Jésica Cirio conduce con éxito “La Peña de Morfi ”. Este domingo tendrá de invitado especial a Jairo, Los Tekis, y una charla interesante con Rodolfo Ranni, a sus 84 años, quien no abandona la gira de “Divino divorcio”. Una de sus hijas trabaja en Telefé desde hace décadas.

* * *

Curiosidades del rating: los cinco programas más vistos del miércoles, “La Voz”, 14.8 puntos de promedio; “Fugitiva”, 11.5; “ Canta conmigo ahora” ,11.2; “Los 8 escalones”, 11.1, y “Telefé noticias”, 10.7. Al alba “Nosotros a la mañana”, 4.3; “A la Barbarossa”, 4.1, seguido de “Ariel en su salsa”, 6.7, vs. “Socios del espectáculo”, 5.6. En América destacó “LAM”, 2.9; Canal 9 tuvo a “Bendita”, 4.4, TV Pública, “Quién sabe más de Argentina”, 1.1; Net TV, “El señor de los cielos”, 0.6, y Bravo TV, “Avenida Brasil”, 0.4. Cabeza a cabeza terminaron “En síntesis”, 6.4; “Caso cerrado”, 6.3, subió “Animales sueltos”, 1.7, y “Editando tele”, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media