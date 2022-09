Por el lado de El Trece se vienen en noviembre las grabaciones de “El hotel de los famosos 2” con 16 participantes, cuya lista tendrán que ver y aprobar Adrián Suar y Pablo Codevilla. La productora es Boxfish, de Diego Guebel, también a cargo de “100 argentinos dicen”. Además, los jerarcas de la emisora tienen que renovar contrato con Carolina “Pampita” Ardohain, la más complicada, por temas de fechas, para la conducción. La idea es estar al aire en enero, irán viendo a mediados de ese mes, cuando esté el público viendo la televisión.

***

La semana próxima comienzan a grabar las promos de “Gran Hermano”, con cuidado de que no se mezclen con las de “¿Quién es la máscara?”. Están terminando de aprobar las ideas de cada pieza. En Telefé querían salir el 3 de octubre, pero no llegan ni con la casa ni con los castings, de manera que pasaron el estreno a mediados de ese mes. Y el lunes que viene Santiago Del Moro viaja al Brand 100, en Iguazú, para llevar adelante la plenaria que habla de los contenidos de Pluto TV, con el foco puesto en “GH”, ya que, como anticipamos, tendrá las cámaras puestas las 24 horas. Del Moro volverá el martes a la noche. Hay que decir que el conductor está en todos los detalles.

***

.

Marcan el ritmo del final de “La Voz”, que estaría siendo el lunes 12, en la previa de “¿Quién es la máscara?”, con los looks de Lali, Sole, Mau y Ricky y Montaner. En el caso de Lali, hizo furor entre sus millones de seguidores el vestido blanco que Verónica de la Canal le hizo sin probárselo y que aun así le quedó perfecto. La diseñadora está a cargo de los próximos modelos, en especial el del domingo 11, en vivo, y el del lunes. Hay que ver el color, que va a mantener muy clarito. Dicen que Lali es la menos complicada para vestir: una vez que se le toman las medidas, no hace llamar ni molesta, como otras de su mismo rubro. Por eso la adoran los diseñadores, les deja hacer sin intervenir.

***

Tal como anticipamos, el domingo 2 de octubre termina Flor Peña en “Network” en el Coliseo, reemplazada, al parecer, por Romina Gaetani, en tanto que también se baja Pablo Rago. El actor aceptó la oferta de Luciano Castro y su socio Javier Faroni para sumarse a la obra “El divorcio”, dirigida por Nelson Valente. La idea es arrancar con Natalie Pérez y una actriz que están convocando, en gira por Rosario, Montevideo (Uruguay) y Mendoza, luego parar todo el mes del Mundial de Qatar e ir a Mar del Plata en la temporada 2023 a una de las salas de Carlos Rottemberg (puede ser el América o el Astral). Hoja de ruta.

***

Muy activa la plataforma para adultos de Disney Star plus, que programa la segunda temporada de “El encargado”, con Guillermo Francella, producido por Pampa Films. Mantiene el mismo elenco fijo, Gabriel “Puma” Goity -a quien, como dijimos, lo quieren en “Network” en octubre-, Martín Seefeld y Moro Anghileri. Habrá participaciones especiales como la de Luis Brandoni, a quien Francella adora desde hace décadas y suelen estar uno en el proyecto del otro. La dirección es de la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat.

***

Este sábado, ya lo habíamos adelantado, en la pantalla de El Trece van con “Un sol para los chicos” a beneficio de Unicef, que van a conducir Guido Kaczka y Laurita Fernández, y le suman al Pollo Álvarez (los tres, de Kuarzo). Comienzan a las 15.30 y de ahí hasta la noche siguen con los shows anunciados de Luciano Pereyra, La Konga, Miranda y MYA, entre otros. La Fernández tendrá que terminar antes, ya que la espera en teatro “El método Grönholm” en La Plaza, y Guido es el gran activo de la emisora.

***

Creció mucho a nivel profesional y comercial Nico Occhiato, fundador de Luzu TV, en honor a que el chico es de Luzuriaga, con varios programas exitosos como “Nadie dice nada” y “Antes que nadie”, con Diego Leuco, Mica Vázquez y Cande Molfese. Occhiato, dueño del canal de YouTube y emitiendo por Spotify, va camino a convertirse en un influencer que factura números impactantes. El ex de Flor Vigna sigue con “El último pasajero”, pero también es parte del negocio. Desde “Combate” hasta aquí, tiene varias batallas superganadas.

***

Se dio comienzo a las reuniones de cara al Premio ACE (Asociación Cronistas del Espectáculo) para los espectáculos comprendidos hasta mediados de este año. Con los ayudamemoria, para que nadie quede afuera, la idea es entregar los premios en noviembre (primeros días), antes del Mundial. Las votaciones van del ayudamemoria a los que luego serán elegidos. Así, el martes, en la sala El Nacional, Adrián Suar y Nacho Laviaguerre, junto con Diego Romay y muchos de los integrantes, vieron “Inmaduros”, ya que no habían tenido entradas antes de eso. Y hay que ver para votar.

***

En Telefé con “PH (Podemos hablar)” esperan este sábado a las 22 contar con Adrián Cormillot, Nahuel Pennisi, el gran actor que es Marco Antonio Caponi -que la rompió en “Iosi, el espía arrepentido” (ya grabaron la segunda temporada para Amazon)-, Adabel Guerrero y Noelia Antonelli. El Ruso Slominsky está a cargo de la producción del programa, y si bien se le bajó la semana pasada el ex tenista Guillermo Pérez Roldán por una cuestión de horarios, Andy lo tuvo en exclusiva en la radio, en “Perros de la calle”. Esa historia dio rating a muchos (levantada de Star Plus).

***

Curiosidades del rating: el martes lo ganó Telefé, 9.2 puntos de promedio; El Trece, 6.4; Canal 9, 2.4; América, 2.3; TV Pública, 0.4, y Net TV, 0.3. Lo más visto, “La Voz”, 12.9; “Canta conmigo ahora”, 9.2; “LPA”, 1.3; “Tele 9 al cierre”, 0.9; “Premios Sur”, 0.5. Los duelos “Zuleyha”, 10.0, vs. “100 argentinos dicen”, 5.9; “Génesis”, 11.4; “Los 8 escalones”, 10.4, y “Bendita”, 4.6; vs. “LAM”, 3.3. La mayor audiencia en Net TV, “El señor de los Cielos”, 0.5; en Bravo, “Avenida Brasil”, 0.4, y en la TV Pública “Cocineras y cocineros”, 0.6. Quedó claro que agosto lo ganó Telefé cómodo, mientras el top five del mes, “La Voz” (13.06 puntos), “Génesis”, “Fugitiva”, “PPT” (10.6), y “Telefé noticias”. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.