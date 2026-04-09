Benjamín Vicuña y Anita Espasandín se escaparon a la Patagonia y mostraron su costado más familiar: "Postales de ensueño"

Luego de la escena de celos que habría generado Graciela Alfano a Anita Espasandín por Benjamín Vicuña (a punto de estrenar "Secreto en la montaña" en el teatro), cuando el actor estuvo demasiado cerca de la diva, la pareja del chileno y la economista decidió tomarse unos días románticos en la Patagonia. La escapada les vino como anillo al dedo para bajar los decibeles después de la polémica y reconectar lejos del ruido mediático.

Según La Pavada de Diario Crónica, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín eligieron el Sur argentino como destino para disfrutar el fin de semana largo y desconectarse de la rutina urbana. Ya de regreso, ambos compartieron a través de sus redes sociales momentos de postales familiares, mostrando una faceta más íntima y natural.

Lagos, montañas, aire puro y sonrisas sinceras: la dupla optó por paisajes de ensueño para alejarse del microcentro y de los flashes que los persiguen desde que empezaron el noviazgo a principios de 2024.

La relación entre el actor y la economista viene de menor a mayor. Se conocían de verse en un gimnasio del Paseo Alcorta, pero el flechazo definitivo ocurrió en febrero de 2024 durante un viaje de trabajo en París. Vicuña confirmó el romance en agosto de ese año, y desde entonces intentan mantener un perfil bajo.

"Quiero cuidarla", dijo él más de una vez, sabiendo que ella no es del ambiente. Anita tiene 41 años, es madre de dos hijos (una nena y un nene llamado Félix) de una relación anterior, y se dedica a la economía y los emprendimientos. Lejos de los chimentos, pero metida de lleno en uno.

En estas vacaciones patagónicas, la pareja aprovechó para integrar a sus familias. Postearon fotos caminando por senderos nevados, abrigados hasta las orejas, y también algunas tomas más distendidas alrededor de una mesa de madera con vista al cordillera.

El increíble lugar en el que se hospedó la pareja con sus hijos.

Los hijos de Benjamín -fruto de sus relaciones anteriores con Pampita y la China Suárez- también aparecieron en algunas historias, lo que demuestra que la convivencia familiar va viento en popa. Vicuña definió esta etapa como una "relación sana, bonita y potente" que le trajo paz después de años de tormenta mediática.

Con "Secreto en la montaña" a punto de estrenarse en el teatro, el chileno vuelve a Buenos Aires con las pilas recargadas y los rumores de celos con Graciela Alfano enterrados bajo la nieve patagónica. Porque si algo demostró esta escapada es que Benjamín y Anita eligen cuidarse lejos de los estudios y las polémicas. Y mientras algunos esperan que explote algún escándalo, ellos siguen mostrando que el amor, a veces, se construye con silencio, naturaleza y un buen viento del Sur.