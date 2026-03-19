Marley, confirmado en Telefe para el Mundial: Susana será su compañera de lujo

Arranca el año y los canales de televisión y de streaming empiezan a organizar la grilla de programación de la temporada. En ese armado fino, Marley es una de las figuras más buscadas del momento, con el respaldo de años de pantalla y números sólidos. Después de arrancar con Flor Peña en Luzu TV, y de trabajar en eventos privados por los que cobra mucho, cerró con Telefe para hacer "Por el mundo" en el Mundial 2026.

Según La Pavada de Diario Crónica, ya cerró de palabra Marley con Telefe, falta que le envíe el contrato, con lo cual "Por el mundo Mundial" se hace y Susana lo acompañará. La noticia llega en medio de las negociaciones que el conductor mantiene con la señal de las pelotas, que lo quiere sí o sí no solo para la pantalla tradicional sino también para el universo digital con un streaming propio. Mientras tanto, Marley disfruta de su presente mendocino con desfiles, espuma y solidaridad, en un finde a puro evento que promete dar mucho para hablar en los programas de chimentos y en las redes sociales .

En tanto el domingo va un especial de "Por el mundo" de Marley junto a Vicky Xipolitakis en San Juan (primera parte). Programa imperdible. Y feliz con "El show del verano" en Luzu TV. Justamente la dupla con Flor Peña viene dando que hablar desde el verano, cuando condujeron juntos en Pinamar y demostraron que tienen una química bárbara.

Ahora, de lunes a viernes en la plataforma de Nico Occhiato, los fans ya se frotan las manos. "Es como Verano del 98, que era el verano eterno", bromeó Marley, mientras Flor aportó su humor filoso: "Nos reencontramos con esa gente y ganamos un público nuevo... Nosotros estamos para el público geriátrico" .