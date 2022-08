El lunes 8 de agosto comenzaron los rumores de romance entre Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela. Esto se debe a que ambos comenzaron a rodar una serie llamada "Planners" y allí serán los protagonistas. Sin embargo, ella salió a desmentir su relación con su colega.

En sus redes sociales la expareja de Joaquín Levinton escribió: "Mmm, no sé de dónde sacan ese 'dato', pero me está escribiendo mucha gente por eso. Y no, nada que ver. Información totalmente falsa y errada". Mientras tanto, el chileno decidió no decir nada al respecto.

.

Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela se conocieron en 2016 cuando protagonizaron la película "Artax". Asimismo, los dos se encuentran solteros ya que en mayo de 2021 la actriz confirmó su separación de Iván Pierotti luego de cuatro años de relación.

Mientras que la expareja de Juana Viale también se separó de Maite Orsini. Según contó Guido Zaffora: "La distancia con Maite, la relación que no iba del todo bien y un escándalo que les voy a contar ahora en Chile que está resonando con respecto a Vicuña".

Gonzalo Valenzuela y Maite Orsini cuando todavía eran pareja.

Allí también se involucró a Benjamín Vicuña cómo el tercero de la relación, a pesar de que él está en una relación con Eli Sulichin.

¡Mirá el descargo de Celeste Cid sobre su relación con Gonzalo Valenzuela!