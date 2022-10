L-Gante atraviesa un gran momento mediático, por lo que sus acciones llevan a distintas noticias o apariciones en televisión. Más allá de su carrera musical, el cantante protagonizó escándalos por su separación con Tamara Báez o su incipiente romance con Wanda Nara.

Mientras tanto, estuvo presente en la última edición del programa de Mirtha Legrand, donde tuvo un particular ida y vuelta con la conductora. “Desde el principio usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, se sinceró Elian Valenzuela en la mesa del ciclo de El Trece.

Tras otra ofensiva en sus redes sociales, L-Gante volvió a referirse a su presencia en el programa. "Dos preguntas que he sido ignorado", escribió primero en sus historias de Instagram para darle lugar a dos clips que tienen como protagonista a Roberto García Moritán, el marido de Pampita, quien estuvo también en la emisión.

L-Gante, en la mesa de Mirtha Legrand.

Mientras el político hablaba de "el negocio de la pobreza", el cantante interrumpió y cuestionó: "¿Negocio que lucra con la pobreza o que lleva a la pobreza?". De todos modos, la charla siguió como si nada y nadie se percató de la pregunta que realizó el artista. Aunque no fue la única vez que le ocurrió y lo mostró en sus redes sociales.

L-Gante se sinceró sobre su mirada de la política "¿Es algo que lleva tiempo y es dificil ser presidente hoy en día o puede que sea algo de que venga otra persona y solucione todo rápidamente? Eso quisiera saber", comentó el cantante. Sin embargo, fue interrumpido de golpe por Marina Calabró, quien le consultó si había pasado hambre en su vida.

Mientras tanto, L-Gante continúa su batalla legal y mediática contra Tamara Báez, en especial por la manutención de Jamaica, la hija que tienen en común. En las últimas horas, se difundió un video que muestra a un amigo del cantante acercándole una gran suma de dinero a la familia de la influencer, quien rechazó dicha oferta.