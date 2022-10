Hace semanas que L-Gante es uno de los famosos de los que más se habla en el país. En principio porque enfrenta una polémica separación con Tamara Báez, con quien tuvo a su hija, Jamaica. Y, además, porque cada día crecen los rumores de romance con Wanda Nara.

Gran parte de los conflictos que el cantante mantiene con su ex pareja se relacionan a la pequeña de un año. Báez impide que el líder de la “Cumbia 420” visite a su hija y ambos no logran llegar a un acuerdo respecto a la cifra que el cantante debe darle para la manutención de la niña.

.

Sin embargo, esta vez, Jamaica fue tema de conversación en la mesa más famosa del país, cuando su padre, en su paso por “La noche de Mirtha” no titubeó en enfrentar a Mirtha Legrand y hacerle saber la angustia que hace tiempo carga por un comentario que la diva de los almuerzos le hizo respecto a la pequeña.

“Desde el principio usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, aseguró L-Gante en pleno programa en vivo.

L-Gante junto a Tamara Báez y su hija, Jamaica.

Mirtha buscó ponerle paños fríos a la situación, se echó a reír junto al resto de los invitados y se justificó: “No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”. Pero el artista no se la dejó pasar y le replicó: “A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron ponérselo”.

Atenta al tenso clima que se comenzó a vivir al aire, una de las invitadas, Marina Calabró decidió intervenir y expresó: “Bueno… Sana, sana”.

L-Gante junto a Tamara Báez en el primer cumpleaños de su hija, Jamaica.

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara

Cada día que pasa, aumentan los rumores de romance entre el creador de la “Cumbia 420” y la ex pareja de Mauro Icardi. Son los mismos protagonistas de esta historia los que, con sus propios dichos, alimentan las especulaciones.

Marina Calabró no quiso perder la oportunidad de estar frente al artista y reveló en la mesa un pequeño detalle que el resto de los invitados no tuvo en cuenta: “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido”. Al mismo tiempo, Luciana Salazar le siguió el juego a la periodista y aseguró: “Yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”. El cantante simplemente esbozó: “Puede ser”.

L-Gante y Wanda Nara.

Mirtha Legrand no se quedó atrás y lanzó una contundente afirmación: “A mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”. Fue ahí que la ex pareja de Tamara Báez tomó la palabra y aclaró la situación: “No, eso no. Simplemente, voy a decir la verdad, la estoy conociendo. Yo no la conozco hace mucho y nos estamos conociendo. Ella es una linda mujer”.