Mariano De La Canal fue tendencia en redes durante los últimos días al revelar que dejó de ser vegano luego de que lo mordiera un perro. La noticia llegó a oídos de Mario Pergolini y, en su ciclo, lo trató de "pelotud...".

Los dichos del conductor fueron levantados por otros medios y el ex fan de Wanda Nara leyó las declaraciones contra él. En consecuencia, hizo un furioso descargo en sus redes sociales y le dedicó a Pergolini una ácida respuesta.

"Pensé que iba a ser un viernes tranquilo, pero no", comenzó Mariano. Acto seguido leyó un titular: "'Mario Pergolini no perdonó a de la Canal luego de que contara cómo dejó de ser vegano', y me dijo que soy un pelotud...".

.

"Yo puedo ser un pelotudo por hacer un chiste, algo divertido, risueño pero, ¿cómo se les dice a las personas que echan a sus amigos del trabajo o que agarran radios para fundirlas, como vos? Puedo ser un pelotudo, sí, pero al menos no me dicen mal tipo las personas que eran mis amigos", expresó en referencia a los despidos en Vorterix.

Mariano De La Canal, furioso contra Mario Pergolini.

"Tengo la suerte de nunca tener que buscar laburo con Pergolini, así que voy a decir todo lo que los progres cool no se animan. Además, me puse a pensar que si yo trabajase con él me pasaría lo que les pasa a todos los que laburan con él: de un día para el otro te echan a la mier... o que nunca aparecen los pagos. No es negocio trabajar con Mario", continuó firme.

A si vez hizo referencia al escándalo con Nico Occhiato y hasta las acusaciones de productoras. "Midiendo esa vara, me imagino que ni trolos habría", cerró polémico.

Video: Mariano De La Canal apuntó sin filtro contra Mario Pergolini