Tamara Báez, ex de L-Gante, ¿a los besos con Zaramay?

Tamara Báez y L-Gante llevan adelante una polémica separación tras una relación de años que incluyó el nacimiento de Jamaica, su única hija. Sin embargo, el alejamiento no ocurrió en buenos términos y encabezaron distintos escándalos. No faltaron las denuncias entre ambos, por lo que el cantante le colocó un bozal legal para que no haya nuevas difamaciones.

Sin embargo, en las últimas horas apareció una fuerte versión que podría causar gran malestar en L-Gante. Según lo que se puede observar en una publicación de Facebook, Tamara Báez habría estado muy cerca de Zaramay en un boliche. Como si fuera poco, la joven hizo un particular movimiento en sus redes sociales que aumentaron las sospechas.

Cabe recordar que el cantante de San Martín apareció como un gran rival para Elian Valenzuela. La disputa que comenzó en la música culminó con una pelea entre dos facciones de sus seguidores en un aeropuerto de Buenos Aires. Por esto mismo, el encuentro entre Zaramay y la influencer sería un gran golpe para el artista, aunque todavía es vinculado con Wanda Nara, también separada recientemente.

Tamara Báez, ¿cerca de Zaramay?

La ex pareja de L-Gante compartió en su perfil de Facebook que meme se burlaba de cuando alguien pretende robarle un beso. Sin embargo, una amiga de Tamara Báez respondió: "Ahhh pero bien que si es Zaramay no te corres jajaja". Lejos de desactivar rumores, ella replicó con un emoji de silencio, en busca de cierta complicidad.

Como si fuera poco, dicho intercambio llegó a Instagram gracias a la cuenta LiveTVok. La madre de Jamaica se encargó de republicar la historia que informaba lo ocurrido, algo que también hizo Zaramay para sorpresa de todos. Si bien no hay registro en imágenes o videos, las publicaciones en redes sociales dejarían en claro que hubo un encuentro entre ambos.

