La presencia de L-Gante por el programa de Mirtha Legrand no pasó desapercibida, como todo lo que hace el artista del momento. En medio de su separación de Tamara Báez y su incipiente romance con Wanda Nara, el cantante se sumó la mesa de la diva, pero ciertas actitudes de los comensales le cayeron mal. Este miércoles, Roberto García Moritán extendió una ramita de olivo por las redes sociales.

Hace pocos días, Elián Valenzuela, compartió en sus redes sociales un clip de su paso por "La noche de Mirtha", acompañado de una crítica hacia la conductora y Roberto García Moritán, el marido de Pampita. "Dos preguntas que he sido ignorado", escribió primero en sus historias de Instagram para darle lugar a dos clips que lo muestran en la mesa de Legrand.

En los videos, L-Gante intenta hacerle preguntas relacionadas con la política a Moritán, debido a su puesto como diputado porteño. Sin embargo, ambas intervenciones fueron ignoradas por los presentes, quienes continuaron el debate sin responder sus dudas ambas veces.

Después de la repercusión que el reclamo de L-Gante tuvo en las redes sociales, Roberto García Moritán decidió compensar por su error y publicó un corto video en Instagram respondiendo las dudas que ignoró en la mesa de Mirtha Legrand: "Elián, ¿cómo andás? El otro día en la mesa de Mirtha me hiciste dos consultas que no te pude responder. Así que, si me permitís, aquí van mis respuestas", comenzó.

El paso de L-Gante por la mesa de Mirtha Legrand dio que hablar.

A la primera pregunta del artista, "¿Es un negocio que lucra con pobreza o que lleva a la pobreza?", el marido de Pampita respondió: "Las dos cosas. Lucran de la pobreza, por eso la generan. Viven de eso". Para su segunda pregunta, sobre el rol del presidente en cambiar el curso del país, Moritán se extendió brevemente.

"Ningún presidente va a sacar adelante la Argentina mientras que elijan ser parte del problema. O eliminamos el populismo y aportamos al trabajo, la educación y al esfuerzo, o no hay salida para el país. ¿Sabés lo que genera pobreza en la Argentina, Elián? La inflación, y todo este sistema que tenemos que cambiar", explicó el político.

"Espero que nos volvamos a encontrar, un placer haber compartido la mesa con vos", concluyó Roberto García Moritán en la descripción del video dedicado a L-Gante, que le ganó la aprobación de sus seguidores de Instagram, pero todavía no obtuvo la respuesta del creador de la cumbia 420.