Calu Rivero celebró su cumpleaños en Brasil, donde vive Juan Darthés, y prueba haber dejado todo atrás: "Hay algo en mí que..."

Calu Rivero cumplió 39 años en medio de un contexto atravesado por la causa judicial que la enfrentó durante siete años con Juan Darthés, el actor a quien denunció por acoso sexual en 2017. Mientras disfruta de sus vacaciones en Río de Janeiro, la ex protagonista de "Dulce Amor" eligió la playa y la tranquilidad para celebrar una nueva vuelta al sol. Pero lejos de los escándalos, su publicación en Instagram se llenó de mensajes de apoyo y admiración por su fortaleza. Todo esto ocurre mientras trascendió que el exiliado Juan Darthés es pastor en Brasil, luego de ser sentenciado a 6 años de prisión en régimen semiabierto por el abuso sexual que sufrió Thelma Fardín en 2009, cuando ella tenía 16 años.

Además de compartir postales de su vida familiar y de sus proyectos laborales -muchas veces vinculados al mundo de la moda-, Calu Rivero usa sus redes para mostrar su lado más reflexivo, así como también sus looks diarios. El domingo de Pascua, la actriz cumplió 39 años y lo celebró en Río de Janeiro, donde se encuentra vacacionando. A pleno rayo de sol, junto a la playa, se fotografió durante una caminata y marcó tendencia.

Eligió una bikini bicolor a tono con la bandera de Brasil: base verde con tiritas y breteles amarillos. El modelo es clásico, de corpiño triangular y bombacha cavada regulable, con el diseño del rombo y el círculo de la bandera en el frente. En una de las tomas llevó un suéter -también brasileño- anudado en la cintura. Completó el estilismo, casual y relajado, con un collar fino con un dije circular y anteojos de sol estilo aviador. El pelo suelto y lacio y la cara al natural fueron los detalles finales.

En el pie de la publicación que hizo en Instagram, compartió cómo se siente de cara al nuevo año. "Ayer cumplí años y hay algo en mí que sonríe. No es un número, es un pulso que celebra", empezó el texto. "A los 20 me decía ‘tiempo al tiempo'. Hoy me digo que ahora es todo. No hay tiempo para dudar. Me siento viva. Viva de verdad. Agradecida visceral, con ganas de todo y entendiendo, también, que todo ya lo tengo", fue otra de las frases destacadas. La publicación acumuló miles de "me gusta" y se llenó de mensajes de felicitación y cariño en la sección de comentarios, tanto de sus seres queridos como de sus fanáticos.

La celebración incluyó momentos familiares y de ternura, como las postales abrazando a Tao, su hijo, rodeada de globos rojos, la torta de cumpleaños con velas encendidas en primer plano y la atmósfera cálida de un living decorado para la ocasión. En otras fotos, la actriz de "Dulce amor" aparece organizando los globos junto a Tao y Bee, sus dos hijos con Aíto de la Rúa, reforzando el clima de juego y la alegría compartida.

La denuncia a Juan Darthés, que vive en Brasil

El conflicto entre Calu Rivero y Juan Darthés se remonta a 2012, cuando ambos compartían elenco en la telenovela "Dulce Amor" de Telefe. La actriz abandonó la producción en medio de rumores, y años después, en 2017, reveló que la causa de su salida fue el acoso sexual que sufrió por parte de Darthés durante las grabaciones. Según su testimonio, el actor abusaba de su poder modificando escenas para tocarla y besarla de manera no consentida.

A raíz de esas declaraciones públicas, Darthés inició en 2018 una demanda por daños y perjuicios contra Rivero, en una estrategia legal que buscaba silenciarla. La actriz enfrentó un extenso proceso judicial que duró siete años, pero finalmente, en diciembre de 2024, la Justicia falló a su favor, rechazando la contrademanda del actor. La resolución confirmó que, si bien Darthés sufrió episodios de angustia por las acusaciones, estos fueron controlados con apoyo psicológico y no constituyeron un daño indemnizable.

Rivero celebró el fallo como el cierre de un capítulo doloroso, agradeciendo a sus abogadas especialistas en perspectiva de género que la acompañaron en el proceso. Su valentía al ser la primera en alzar la voz allanó el camino para que otras actrices, como Thelma Fardín, también se animaran a denunciar a Darthés por delitos más graves.

Hoy, el actor vive en Brasil, donde ejerce como pastor en una iglesia evangélica, un giro radical en su vida pública mientras enfrenta una condena firme por el abuso a Fardín. Ese contraste no pasa desapercibido: mientras Calu sonríe en la playa de Río, Darthés cumple una condena en régimen semiabierto en el mismo país.

Lo que muestra Calu Rivero en sus redes es más que un cumpleaños feliz. Es una declaración de principios. Porque después de siete años de juicio, de tener que enfrentar a su agresor también en los tribunales, y de ver cómo la justicia le daba la razón, la actriz eligió la playa, la familia y la bikini brasileña como símbolo de resistencia.

Puede parecer casualidad que Calu celebre en Brasil, justo donde Darthés vive hoy. Pero esa sonrisa que ella dice sentir no es ingenua: es la de alguien que ganó una batalla que parecía imposible. Y mientras el actor sigue su vida entre rejas abiertas y prédicas religiosas, Calu demuestra que el mejor juicio es el de la felicidad bien vivida.