Floppy Tesouro habló de su estado de salud y reveló que se someterá a una intervención quirúrgica: "Tengo pulpitis aguda..."

Floppy Tesouro atraviesa días complicados a raíz de problemas de salud que viene padeciendo. Primero, una neuralgia del trigémino y ahora pulpitis aguda. La modelo habló a fondo sobre su estado médico y reveló que se someterá a una intervención quirúrgica para ponerle fin a los dolores.

En historias de Instagram, Floppy dio una actualización sobre su cuadro para llevar tranquilidad a sus seguidores. "Les cuento que hoy en la mañana me levanté con muchísimo dolor", comenzó diciendo la conductora.

Floppy Tesouro explicó que dejó el reposo y se alistó para cumplir con un compromiso laboral, pero que iba a ausentarse a un evento privado porque no se sentía bien. "Hay que escuchar al cuerpo. Hasta acá pude hacer hoy; ya más estaría esforzándome", sostuvo.

"Estoy a media máquina, porque no estoy al cien por ciento. Cuando uno tiene muchos dolores y hace muchos meses... Estoy físicamente y mentalmente agotada en algún punto. Le pongo muchísima fuerza a todo, pero los dolores siguen existiendo", describió la modelo su situación.

Y siguió: "La medicación que estoy tomando para la neuralgia del trigémino me está dando efectos adversos. Ayer tenía una erupción y una picazón muy feas que no me dejabam ni dormir. A raíz de todo esto que me pasó, que empezó con una anestesia odontológica, me pasan cosas todo el tiempo y son muy difíciles de sobrellevar los dolores".

"Fui a ver una segunda opinión odontológica y tengo pulpitis aguda. Así que me van a abrir y eso seguramente va a hacer que me sienta mucho mejor de todos estos dolores que estoy teniendo, que me tienen bastante angustiada, como que te cansa. Pero, bueno, confío y sé que me voy a ir sintiendo mejor", afirmó Tesouro, intentando poner actitud positiva pese a la adversidad.

"Fueron tantos días en reposo, en internación, que necesitaba ponerme linda. Tengo un evento privado, pero no voy a ir. Necesito apapucharme con mi hija y descansar", cerró la famosa, que agradeció los mensajes de cariño de sus seguidores en este momento.