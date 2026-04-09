Internaron a Floppy Tesouro y hay preocupación por su salud: "No veo la hora de salir de todo esto..."

En las últimas horas, Floppy Tesouro volvió a despertar preocupación por su estado de salud. La modelo fue internada en el Sanatorio Otamendi tras sufrir una severa reacción alérgica a la medicación que tomaba para tratar el problema al que viene dándole batalla desde hace un tiempo: la neuralgia del trigémino, una afección que le provoca intensos dolores en el rostro y que se originó tras una anestesia odontológica.

A través de historias de Instagram, la propia Floppy decidió hacer público lo que está atravesando por estos minutos. Desde la cama del sanatorio, compartió una foto en camisón de internación con un mensaje para sus seguidores.

"Gracias a todos por sus mensajes. Quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte). Acá controlada por todo el equipo médico. Leo todos sus mensajes", escribió Floppy Tesouro.

El posteo de Floppy Tesouro desde el Sanatorio Otamendi. (Instagram/@flopputesouro).

Asimismo, la famosa describió el impacto emocional que le genera su estado de salud luego de su nueva internación. "No veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo, pero también poniendo garra para salir adelante", se sinceró en el mismo posteo.

Su pareja, Salvador Becciu, también le dedicó una publicación en sus redes sociales: "Ella le pone garra a todo corazón. Vas a estar bien, Floppy", expresó, con la energía puesta en su recuperación.