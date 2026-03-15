Ulises Apóstolo rompió el silencio tras la detención de Luciana Martínez y fue contundente: "Yo no pego..."

La situación judicial de Luciana Martínez generó un fuerte revuelo en las últimas horas luego de que fue detenida acusada de participar en un robo bajo la modalidad conocida como "viuda negra". En medio de versiones cruzadas sobre la veracidad de la información, apareció una imagen que confirmaría el procedimiento policial. Por el escándalo, obviamente las palabras más buscadas son las de sus excompañeros. Por ello, Ulises Apóstolo se expresó tras la detención y sacudió las redes con un descargo filoso.

La joven trans que saltó a la fama en la edición 2024/2025 de "Gran Hermano" fue arrestada el 14 de marzo en el barrio porteño de Palermo, acusada de cometer robos contra un turista estadounidense. La foto que nadie esperaba ver la mostró esposada, custodiada por personal de la Policía de la Ciudad, y terminó con los rumores de algunos allegados que aseguraban que la información era falsa.

Todo comenzó después de una salida nocturna. Según contó el periodista Pampa Mónaco en sus redes, Martínez estuvo acompañada por su representante, Cristian Wagner, y un turista extranjero. El encuentro arrancó en el boliche Makena Cantina Club y siguió en el hotel Smart Hotel Montevideo, en Palermo. Tras compartir bebidas en la habitación, el hombre se quedó dormido.

Cuando despertó, el turista notó que le faltaban el pasaporte, un reloj digital y otros objetos de valor. Hizo la denuncia y la policía comenzó a investigar. En un primer momento atraparon a Wagner, pero el paradero de Luciana era un misterio hasta que los efectivos la ubicaron en un departamento de la calle Billinghurst al 1100, también en Palermo. Allí la detuvieron y la imagen de su traslado explotó en las redes.

La impactante foto de Luciana Martínez detenida.

En medio de la tormenta mediática, Ulises Apóstolo rompió el silencio desde sus redes sociales con un mensaje que no dejó lugar a dudas. El excompañero de Luciana en "Gran Hermano" fue claro y contundente: "A todos los que me están llamando para hablar de lo que ya todos sabemos, desistan. Yo no pego en el piso. La vida es dura a veces. Habrá tiempo de aclarar su situación. Mi abrazo a quien fue mi compañera. Y amiga".

A todos los que me están llamando para hablar de lo que ya todos sabemos, desistan. Yo no pego en el piso. La vida es dura a veces. Habrá tiempo de aclarar su situación. Mi abrazo a quien fue mi compañera. Y amiga %uD83D%uDC99 — Ulises Apóstolo (@ulisesapostolo) March 15, 2026

De esa manera, Apóstolo dejó en claro que no piensa hablar del tema ni en redes ni en entrevistas. Mientras tanto, el caso sigue abierto y la ex participante del reality de Telefe continúa en el centro de la escena. El mundo del espectáculo espera los próximos capítulos de esta historia que promete más repercusiones.