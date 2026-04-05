Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

POR LA RED

Úrsula Corberó mostró la cara menos glamorosa de la maternidad: "Tanto amor no me cabe..."

A dos meses del nacimiento de Dante, su hijo con Chino Darín, la actriz española compartió imágenes íntimas sobre cómo vive esta nueva etapa. ¡Mirá, en la nota!

Úrsula Corberó eligió abrir una ventana a su vida y compartir, a través de sus redes sociales, cómo transcurren sus primeras semanas como mamá de Dante, el hijo que tuvo junto al Chino Darín el 9 de febrero. Lejos de idealizar la maternidad, la actriz decidió mostrar tanto los momentos de alegría y ternura como aquellos desafíos y vulnerabilidades que atraviesa en esta nueva etapa.

"Tanto amor no me cabe", escribió Úrsula en el pie del posteo, acompañando un carrusel de fotos que rápidamente se llenó de mensajes de sus seguidores.

El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).
El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).

Entre las postales, se destacó una imagen donde la actriz aparece sentada en la parte trasera de un auto, con gafas oscuras y el cabello suelto, amamantando a Dante con la ayuda de una almohada especial. 

&nbsp;El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).
 El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).

En otra foto, los diminutos pies de Dante se asoman sobre una manta blanca con corazones rojos, mientras que otra imagen muestra la habitación luminosa y minimalista donde madre e hijo comparten las primeras siestas.

&nbsp;El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).
 El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).
&nbsp;El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).
 El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).
Esta nota habla de:
1
La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril
Noticias

La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Últimas noticias de Úrsula Corberó