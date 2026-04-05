Úrsula Corberó mostró la cara menos glamorosa de la maternidad: "Tanto amor no me cabe..."

Úrsula Corberó eligió abrir una ventana a su vida y compartir, a través de sus redes sociales, cómo transcurren sus primeras semanas como mamá de Dante, el hijo que tuvo junto al Chino Darín el 9 de febrero. Lejos de idealizar la maternidad, la actriz decidió mostrar tanto los momentos de alegría y ternura como aquellos desafíos y vulnerabilidades que atraviesa en esta nueva etapa.

"Tanto amor no me cabe", escribió Úrsula en el pie del posteo, acompañando un carrusel de fotos que rápidamente se llenó de mensajes de sus seguidores.

El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).

Entre las postales, se destacó una imagen donde la actriz aparece sentada en la parte trasera de un auto, con gafas oscuras y el cabello suelto, amamantando a Dante con la ayuda de una almohada especial.

El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).

En otra foto, los diminutos pies de Dante se asoman sobre una manta blanca con corazones rojos, mientras que otra imagen muestra la habitación luminosa y minimalista donde madre e hijo comparten las primeras siestas.

El álbum de fotos de Úrsula Corberó a dos meses del nacimiento de su hijo con el Chino Darín. (Instagram/@ursulolita).