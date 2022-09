@AnaliaCab

Son días oscuros para Daniel LaRusso (Ralph Macchio) tras el desenlace de la cuarta temporada de Cobra Kai, una de las series más exitosas de Netflix que vuelve con su quinta entrega el próximo 9 de noviembre.

Si bien su dojo Miyagi-Do logró unirse al Eagle Fang Karate -de su otrora enemigo Johnny Lawrence- para derrotar a John Kreese en el Torneo de All Valley, las cosas no terminaron bien.

.

Es que la alianza de Kreese con un viejo compañero, el inescrupuloso Terry Silver (Thomas Ian Griffith) empoderó a los alumnos de Cobra Kai, cada vez más violentos y despiadados. El trofeo fue para Tory, rival furiosa de la hija de Danny, y tal como se había convenido entre ambas partes, el dojo que perdiera debía cerrar.

Terry Silver (Thomas Ian Griffith) parece peor que Kreese. (Foto: Netflix)

Así es que esta temporada inicia con Danny apesadumbrado, debiendo explicarles a sus discípulos que Miyagi-Do tiene que cerrar sus puertas para honrar el pacto. La decepción de todos, en especial de Samantha por haber caído ante Tory, algo que lo afectará emocionalmente. Pero si hay algo que LaRusso no acostumbra es rendirse.

La aparición de su viejo antagonista (en "Karate Kid 2") Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) apuntará a formar un frente contra Silver y un nuevo aliado por aparecer: Mike Barnes (Sean Kanan, de "Karate Kid 3"). Recordemos que Silver traicionó y envió a la cárcel a Kreese, por lo que al menos en principio no veremos al malvado sensei del joven Lawrence.

LaRusso siente que está perdiendo la guerra: el legado de Miyagi, con su mística y valor humano por sobre todo, no sólo cae ante la agresividad de Cobra Kai en los torneos sino que, de la mano del millonario nuevo líder del dojo, se está popularizando entre los jóvenes del Valle.

La violencia y pretendida superioridad de los acólitos de Kresse y ahora de Silver, amenaza con prender fuerte en las mentes más jóvenes.

Miyagi-Do tendrá que cerrar sus puertas y dejar a sus alumnos desprotegidos. (Foto: Netflix)

De ahí su alianza con Chozen, venido de una escuela más agresiva que LaRusso pero hoy firme aliado contra la prepotencia y malas enseñanzas de Cobra Kai. Con Miguel lejos tras bajarse del torneo por un dolor en la espalda -se fue a México a conocer a su padre- y Johnny yendo detrás suyo junto a su propio hijo "retornado", Robby, Danny deberá lidiar con el enojo de su hija y el hartzago de su esposa.

En una entrevista, Macchio -que jura nunca haberse metido en una pelea en la vida real- comentó que para él, preservar el legado no sólo de Miyagi, sino también del actor Pat Morita, era fundamental.

"Fue lo primero que planteé en la reunión inicial del proyecto. ¿Dónde encaja Miyagi? Simplemente no me podía ver participando en una secuela donde su personaje y su espíritu no estuviesen representados. Todos hemos conocido a una figura así en nuestras vidas. Mi mentor es mi padre, que aún sigue conmigo, pero Daniel no tiene esa suerte. Sin embargo, su ejemplo y su recuerdo continúan acompañándolo a día de hoy" declaró.

A.C