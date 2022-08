Desde el debut de " Canta conmigo ahora" se presentaron muchos participantes muy buenos que emocionaron a los jurados con sus interpretaciones. Sin embargo, nunca nadie había logrado que se pararan los 100 miembros del tribunal... ¡hasta ahora!

Con el pelo rubio ondulado, los labios pintados de color rojo y un brillante top de manga larga, Avril Lerman, de 21 años, se plantó frente a los profesionales artísticos, y mientras algunos intentaban descifrar qué tipo de música iba a cantar, todos quedaron sin palabras en cuanto la participante comenzó su show.

El sorprendente show de Avril Lerman en " Canta conmigo ahora".

Ante la sorpresa de todos, la joven oriunda de la provincia de Santa Fe empezó a cantar “Nessum Dorma” de la ópera Turandot, tema reconocido por la interpretación de Luciano Pavarotti.

A medida que pasaban los minutos, cada uno de los jurados se fueron parando, hasta que no quedaron luces rojas a la vista y el tribunal completo estalló en aplausos. “Estoy sin palabras. La verdad no puedo creer estar hoy acá. Estoy muy agradecida, admiro a todos los que están acá. Es un sueño que siempre tuve, desde los 8 años canto opera. Hice muchos castings y si no se dieron por algo será. Lo agradezco demasiado", expresó la joven junto al conductor.

Si bien "Canta comigo ahora" se quedó en el mismo rango que hace varias semanas, y promedió 9.9 puntos de rating con la sorprendente actuación de Avril, "La Voz Argentina" bajó e hizo 11.7 puntos de rating.

¡Mirá el emocionante momento en " Canta conmigo ahora"!