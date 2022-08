En la definitoria etapa de los Playoffs en "La Voz Argentina", Lali Espósito fue la encargada de comenzar la semana y los 10 integrantes de su equipo debieron presentarse para lograr ser elegidos por la cantante, además de que el público puede salvar a sus cuatro favoritos, por lo que dos serán eliminados para el final de esta etapa.

Antes de que se presentaran en el famoso escenario, los participantes tuvieron la oportunidad de tener varios ensayos y entrenamientos previos, los cuales salieron al aire con comentarios de los coaches.

En el caso de Luzía Cavallini, que dio su interpretación de "It's a Man's Man's Man's World", de James Brown, fue Lali Espósito quien quedó embelesada con la participante y aseguró: "Estoy absolutamente enamorada de esta mujer".

Lali Espósito quedó flechada con Luzía Cavallini.

Acalorada, la artista se quitó la campera que tenía puesta y comenzó a abanicarse: "¡Ay, Dios! Luzía es bárbara. Es muy bárbara. Empezó a interpretar y me clavó la mirada. A veces, otros participantes, cuando cantan cierran los ojos o miran para otro lado. Pero ella hizo pum, y me clavó la mirada, que es lo que la canción requiere. Y a mí me puso muy nerviosa. Pero está bien, es lo que tiene que pasar. Me quedé desnuda".

.

La divertida confesión de Lali a raíz de la tremenda interpretación que hizo Luzía de la canción le valió una gran cifra de rating para "La Voz Argentina", reality de Telefe que un promedio de 12,14 puntos de rating. Ante el estreno de la novela "Génesis", el reality le dejó un piso de 15,4 puntos.