G Sony pidió casamiento en vivo durante el streaming La Juntada de los Artistas

La música en vivo volvió a regalar un momento inolvidable. G Sony protagonizó una escena cargada de emoción durante su participación en La Juntada de los Artistas, el streaming argentino que se convirtió en punto de encuentro entre músicos y público, con sesiones en vivo, cruces artísticos y colaboraciones que celebran la identidad cultural popular.

El episodio, emitido el pasado sábado, reunió a figuras de la escena tropical y urbana como Uriel Lozano, la banda Poné La Premier -liderada por Jero Lozano, hijo del cantante- y Tincho Romero, además del propio G Sony.

Uriel Lozano y Poné La Premier acompañaron la noche con su energía y celebraron el emotivo momento vivido en el estudio

En medio de un freestyle, cuando el clima musical atravesaba uno de sus picos de energía, el rapero sorprendió a todos con una frase directa y contundente que desató gritos y aplausos inmediatos: "¿Te querés casar conmigo?".

Lo que parecía parte de la improvisación tomó un significado completamente real cuando finalizó la música. En ese instante, su pareja se acercó visiblemente emocionada y el artista, frente a todos los presentes, completó la declaración.

"Lo digo adelante de todos ustedes y ante los ojos de Dios, quiero estar con vos toda la vida y me quiero casar con vos", expresó.

La escena generó una ovación generalizada dentro del estudio. Conmovido por la situación, Uriel Lozano tomó la palabra para resaltar el gesto del músico: "Sony, lo que hiciste vos es algo que toda mujer quiere escuchar, le declaraste tu amor".

G Sony sorprendió a todos al convertir un freestyle en una declaración de amor inolvidable frente al público

El momento cerró con palabras aún más íntimas por parte del rapero, quien compartió su historia personal frente al público: "Muchas veces anduve por la vida con el corazón roto, y esta mujer a mí me sanó el corazón y la amo".

Así, una improvisación musical se transformó en uno de los episodios más emotivos del streaming argentino reciente, donde la música fue el puente para una declaración que quedará grabada tanto en la memoria del público como en la historia personal del artista.