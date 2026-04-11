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Sábado, 11 de abril de 2026

Clima en el AMBA: mejora leve, pero sin calor a la vista

El fin de semana tendrá temperaturas moderadas y posibles lluvias aisladas durante la noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana en el AMBA traerá un leve ascenso de las temperaturas, aunque el clima fresco continuará siendo protagonista durante los próximos días, sin registros de calor en el corto plazo.

La jornada de este sábado comenzará con una mínima de 16 grados y, con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 23 grados. En cuanto al estado del cielo, se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado durante todo el día, sin grandes variaciones.

Por la noche podrían registrarse lluvias aisladas, especialmente entre las 20 y las 23 horas. Sin embargo, la probabilidad es baja, en torno al 40%, y no se esperan fenómenos de intensidad.

El informe también señala que los vientos serán leves durante toda la jornada, lo que contribuirá a sostener un ambiente fresco. Para la semana próxima, el SMN anticipa condiciones similares, con temperaturas moderadas y sin picos de calor.

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