Acceso Sudeste: motochorros emboscaron a un motociclista a más de 100 kilómetros

Dos delincuentes a bordo de una moto protagonizaron un violento asalto sobre el Acceso Sudeste, a la altura de la bajada de Sarandí, al robarle el vehículo a un conductor que circulaba a unos 100 kilómetros por hora. El hecho, que quedó registrado por la cámara de seguridad que la víctima llevaba en el casco, generó impacto por la rapidez y el riesgo de la maniobra.

Según se observa en las imágenes, el motociclista circulaba con normalidad cuando, en un momento, mientras ajustaba el espejo retrovisor izquierdo, fue sorprendido por los asaltantes que se aproximaron por el lado opuesto en otra moto. En cuestión de segundos, uno de los delincuentes estiró el brazo por delante de la víctima y le arrebató la llave del vehículo.

La secuencia muestra el instante en que la moto robada pierde potencia y comienza a detenerse, dejando al conductor sin posibilidades de escape en plena traza rápida. La desesperación del hombre queda evidenciada en el registro, al advertir que no tenía margen de maniobra ante la acción coordinada de los ladrones.

El video se difundió rápidamente en redes sociales, donde generó preocupación por la modalidad delictiva, caracterizada por su precisión y por el alto nivel de peligro tanto para la víctima como para otros conductores que circulaban por la zona. Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre la identificación de los responsables.