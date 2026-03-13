Ciclo de Capacitaciones para Emprendedores en Quilmes: los detalles

El Municipio de Quilmes pondrá en marcha un nuevo Ciclo de Capacitaciones para Emprendedores, una propuesta gratuita destinada a quienes buscan fortalecer sus proyectos y adquirir herramientas para desarrollarse en el mundo del emprendedurismo.

La iniciativa comenzará el martes 17 y se desarrollará a lo largo de seis encuentros semanales, que se dictarán todos los martes de 10 a 12 en la Casa de las Culturas, ubicada en Pasaje Papa Francisco (ex Rivadavia) 383, en Quilmes Centro.

Desde la Comuna señalaron que el objetivo del ciclo es brindar conocimientos prácticos sobre diferentes aspectos clave para quienes están iniciando o quieren potenciar un emprendimiento, desde la planificación del negocio hasta la comunicación y las estrategias de venta.

El programa de clases abordará distintas temáticas vinculadas a la gestión y promoción de proyectos. El cronograma comenzará el martes 17 de marzo con la charla "De la idea al negocio". Luego continuará el 31 de marzo con "Plan de negocios", el 7 de abril con "Costos", el 14 de abril con "Registros de marcas", el 21 de abril con "Comunicación en redes sociales" y finalizará el 28 de abril con "Fotografía para vender".

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para acompañar y fortalecer el desarrollo de emprendimientos locales, brindando herramientas que permitan mejorar la organización, la promoción y la comercialización de productos y servicios.