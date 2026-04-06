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Lunes, 6 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 6 de abril

Este lunes se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada y vientos del este cambiando al sudeste.

Redacción FMQ

La semana arranca con mal tiempo en la Ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada y vientos del este cambiando al sudeste, con marcas térmicas que irán de los 17 a los 20 grados.

El martes también estará lluvioso, con vientos del sur y temperaturas que se ubicarán entre los 18 y los 21 grados. Podrían registrarse ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

El miércoles no se esperan lluvias. La mínima será de 17 grados y la máxima de 22 grados, con viento del sur.

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