Desesperante: denuncian que una prepaga dejó sin cobertura a un paciente con cáncer y no acata orden judicial

Una familia de Quilmes denunció que una empresa de medicina prepaga se niega a restituir la cobertura médica de un paciente oncológico a pesar de existir una orden judicial que así lo dispone.

Según indicaron, la firma dio de baja el servicio alegando que se trataba de una enfermedad "preexistente", algo que los familiares niegan ya que aseguran que es "fácil de comprobar" debido a que el sanatorio dónde fue intervenido así lo constata.

El caso involucra a Aldo Anguita, de 49 años, quien debió ser operado de urgencia luego de ser diagnosticado con diverticulitis aguda. Tras la intervención, el médico cirujano le dijo a la familia que se trataba de algo más gravedebido a que le habían encontrado un tumor intestinal y que abarcaba parte del colon, por lo que la situación se agravó.

A su vez, la prepaga Bristol Medicine una semana después decidió darle de baja a la cobertura argumentando que el cuadro médico era preexistente.

La familia del paciente sostuvo que esa afirmación es falsa y decidió recurrir a la Justicia. En ese marco, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, dictó una medida cautelar ordenando a la empresa restituir de inmediato la cobertura médica para que Anguita pueda iniciar el tratamiento correspondiente.

Sin embargo, según denunciaron los familiares, pese a la resolución judicial la prepaga todavía no cumplido con la orden.

Ante esta situación, la familia advirtió que continuará realizando presentaciones judiciales para exigir el cumplimiento de la medida cautelar y garantizar que el paciente pueda acceder al tratamiento indicado por los médicos.