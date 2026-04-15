Detienen a un hombre en Quilmes por atacar a policías con una "picana"

Un hombre de 32 años fue aprehendido en Quilmes acusado de resistencia a la autoridad, tras protagonizar un violento episodio en la vía pública que incluyó el uso de un dispositivo eléctrico tipo "picana".

El hecho ocurrió el pasado 13 de abril en la intersección de las calles Jujuy y Roca, en jurisdicción de la Comisaría Quilmes 5ta., luego de un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación entre vecinos. Al arribar al lugar, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) constataron una pelea entre varias personas y detectaron que uno de los involucrados portaba un elemento similar a una linterna que emitía descargas eléctricas.

Con la llegada de refuerzos del Comando de Patrullas y de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), los agentes intentaron disuadir a los participantes. Ante la falta de respuesta, efectuaron disparos con cartuchos de estruendo para dispersar a los presentes, logrando reducir la situación aunque un grupo reducido permaneció en el lugar.

Entre ellos se encontraba el agresor, identificado como Esteban Lopetegui, quien se mostró hostil con el personal policial y se abalanzó en reiteradas oportunidades contra los efectivos, activando el dispositivo eléctrico. Según informaron fuentes policiales, el hombre no logró provocar lesiones, ya que las descargas impactaron sobre los chalecos antibalas de los uniformados.

Finalmente, Lopetegui fue reducido por los agentes, aunque en ese momento fue agredido por otras personas que participaban del conflicto, por lo que debió intervenir el SAME. El hombre fue trasladado al Hospital Iriarte, donde quedó en observación.

En el lugar se secuestró el artefacto utilizado, una linterna modificada capaz de generar descargas eléctricas, conocida comúnmente como "picana". De acuerdo a la investigación, los involucrados serían vecinos con conflictos de larga data, que se habrían intensificado días atrás a raíz de una pelea entre sus hijas en una escuela cercana.

La Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de Quilmes dispuso la aprehensión de Lopetegui por el delito de resistencia a la autoridad y ordenó las actuaciones correspondientes.