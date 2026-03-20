El Hospital Iriarte renombró salas y sumó un nuevo caso en su reconstrucción de memoria

A 50 años del golpe cívico-militar, el Hospital Iriarte de Quilmes llevó adelante un acto conmemorativo en el que ratificó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Durante la jornada se realizó el descubrimiento de una placa alusiva a la fecha y se renombraron dos espacios de la institución. La Sala de Parto Respetado pasó a llamarse "Rosita", en memoria de la bebé expropiada en el hospital, a quien aún se continúa buscando.

Asimismo, la sala de quirófanos de maternidad fue nombrada "María Luisa Martínez y Generosa Frattasi", en homenaje a la partera y la enfermera que fueron secuestradas mientras ejercían sus funciones en la institución.

En el marco de este proceso de reconstrucción de la memoria institucional, las autoridades del Hospital anunciaron la incorporación de un nuevo caso a los ya conocidos: el del Dr. Alfredo Tomás Ponce, médico de guardia de los días miércoles, quien fue secuestrado y asesinado el 7 de julio de 1976.

Como parte del homenaje, se realizó una ofrenda floral en el Cementerio Municipal de Quilmes, en Ezpeleta, en memoria de María Luisa Martínez y Generosa Frattasi, con la participación de autoridades del Hospital y referentes de HIJOS Quilmes y del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia Quilmes.

El Director Ejecutivo, Dr. José Manuel Pepe, expresó: "El Hospital Iriarte continúa trabajando en la construcción de memoria colectiva, en reconocimiento a quienes fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados, y en la defensa de la democracia en cada ámbito del sistema público de salud". Asimismo, señaló: "Porque una historia es todas las historias. Porque sin memoria no hay futuro. Son 30 mil".

Entre otras acciones, el hospital se ha sumado a la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, impulsada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que tiene como objetivo la identificación de personas desaparecidas a través del análisis genético de familiares de víctimas de desaparición forzada ocurridas entre 1974 y 1983.

Desde el año 2023, el Hospital Iriarte ha tomado y remitido muestras al Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires.