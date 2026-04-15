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Miércoles, 15 de abril de 2026

Fuertes lluvias y zonas anegadas en Quilmes: hay alerta amarilla

Las precipitaciones continuarán a lo largo de toda la jornada e incluso se extenderán hasta mañana.

Redacción FMQ

Las intensas lluvias que se desataron durante la madrugada de este miércoles en Quilmes y distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron anegamientos y complicaciones en la circulación. Según el pronóstico, las precipitaciones continuarán a lo largo de toda la jornada e incluso se extenderán hasta mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para el AMBA y anticipa una importante caída de agua hacia la noche, lo que podría agravar la situación en las zonas más afectadas.

En Quilmes, se registraron alrededor de 30 milímetros de agua acumulada, lo que derivó en el anegamiento de numerosas calles. Desde el área de Servicios Públicos del municipio informaron que, pese a las complicaciones, los pasos bajo vías permanecen transitables.

En San Francisco Solano, el arroyo a la altura de la calle 850 se encuentra al límite de su capacidad, con gran cantidad de basura arrastrada por la corriente. Además, la calle presenta anegamientos que afectan el tránsito habitual: durante la mañana, varias líneas de colectivos debieron modificar sus recorridos y tomar desvíos por la calle 844, donde también se reportaron acumulaciones de agua, especialmente en la zona del puente.

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