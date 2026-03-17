Impactante choque en plena hora pico: un motociclista terminó hospitalizado

Un motociclista resultó herido durante la mañana de este martes en el cruce de avenida Yrigoyen y calle Castelli, una de las intersecciones más transitadas de la ciudad, por lo cual debió ser hospitalizado debido a las heridas sufridas.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 9 y la víctima fue embestida por un auto, cuya conductora sufrió golpes leves. Como consecuencia, SAME trabajó en el lugar asistiendo al sujeto para luego derivarlo al Hospital de Quilmes.

A su vez, el tránsito estuvo cortado por varias horas, lo que provocó caos total en la zona. Colectivos y autos que debieron desviarse por calles alternativas, con ayuda de Patrulla Urbana que guiaba a los conductores.

Por su parte, una vecina de la cuadra declaró en Radio FMQ: "Este cruce es muy peligroso, siempre pedimos que pongan un reductor, porque semáforo no se puede, nos dijeron que al haber un cruce de vías no está permitido".