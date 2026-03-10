Imputaron a cinco personas por la muerte de Benicio Farji en Argentino de Quilmes

La Justicia dispuso notificar a los imputados en la causa que investiga la muerte de Benicio Farji, el niño de 8 años que falleció en octubre del año pasado luego de que se le cayera encima un arco de handball en las instalaciones de Argentino de Quilmes.



La titular de la UFI N° 22, Mara Torres, imputó por homicidio culposo a cinco personas vinculadas a la institución deportiva. Entre los imputados se encuentran el presidente del club, Eduardo Larosa, el intendente de la institución, el coordinador deportivo y dos empleados del área de mantenimiento.

La causa busca determinar las responsabilidades en torno al estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad del equipamiento deportivo al momento del hecho. En ese marco, la Justicia ordenó avanzar con las notificaciones formales para que los acusados tomen conocimiento de la imputación y puedan ejercer su defensa.

El trágico episodio ocurrió en octubre de 2025 dentro del predio del club, cuando el arco de handball se desprendió y cayó sobre el niño, provocándole heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento.