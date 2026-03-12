Menú
Jueves, 12 de marzo de 2026

La Diócesis de Quilmes abre inscripciones a "cursos breves": cómo anotarse

La iniciativa está dirigida a todas las personas interesadas en profundizar su conocimiento.

Redacción FMQ

El Centro de Formación Bíblica de la Diócesis de Quilmes (CEFORBIQ) invita a la comunidad a participar de sus "Cursos Breves", una propuesta formativa abierta a todas las personas interesadas en profundizar en el conocimiento de la Biblia.

Entre las actividades programadas se encuentra el curso "Interpretación de la Biblia", que estará a cargo de Gabriela Parra. La capacitación se dictará los sábados 11, 18 y 25 de abril y el sábado 9 de mayo, en el horario de 9 a 12.

Las inscripciones se realizan durante los sábados de marzo, de 10 a 12, en la Casa de la Catequesis, ubicada en Avenida Calchaquí 1371, en Quilmes Oeste, frente a la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. El valor del curso es de 10.000 pesos.

Desde el CEFORBIQ también recordaron que continúan abiertas las inscripciones para el Trayecto de Formación Bíblica, una propuesta de tres años de duración que comenzará el 28 de marzo a las 9. Este espacio busca ofrecer herramientas para crecer personalmente en la fe, seguir a Jesús e inspirar y revitalizar las pastorales en las comunidades.

Quienes deseen sumarse a esta formación también pueden anotarse los sábados de marzo entre las 10 y las 12 en la Casa de la Catequesis. La iniciativa está dirigida a agentes pastorales y a todas las personas interesadas en profundizar su conocimiento bíblico.

