La Diócesis de Quilmes impulsa una nueva campaña solidaria en Cuaresma

El Obispado de Quilmes anunció el inicio de la Campaña Diocesana de Fraternidad 2026, una iniciativa solidaria que se realiza cada año durante el tiempo de Cuaresma y que tiene como objetivo sostener y fortalecer las obras de caridad que la Iglesia desarrolla en la región.

Bajo el lema "Cuidar a los que cuidan es fortalecer la comunidad", la campaña de este año busca reconocer y acompañar a quienes trabajan diariamente al servicio de las personas más vulnerables, especialmente en un contexto social complejo.

En la carta difundida por la Iglesia local se destaca que la Cuaresma es un tiempo especial para reencontrarse con Dios, pero también para reconocer su presencia en cada persona que necesita ayuda y en el compromiso de los voluntarios y agentes de Cáritas, quienes sostienen diariamente distintos espacios solidarios en los barrios.

En ese marco, desde la diócesis recordaron una frase del histórico obispo de Quilmes, Jorge Novak, que inspira la campaña de este año: "La comunidad es un lugar donde se experimenta la presencia de Dios". Con ese espíritu, la iniciativa apunta a fortalecer los lazos comunitarios y visibilizar el trabajo de quienes acompañan a personas en situación de vulnerabilidad.

A qué se destinarán los fondos

La propuesta invita a los fieles a realizar algún ayuno personal durante la Cuaresma y destinar el dinero que resulte de esas privaciones a las obras solidarias de la diócesis.

Los fondos recaudados se utilizarán para sostener distintos proyectos sociales que funcionan en el territorio diocesano, que abarca Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Entre las iniciativas que reciben apoyo se encuentran:

Centros comunitarios

Servicios alimentarios

Espacios educativos

Centros juveniles

Bancos solidarios de medicamentos

Proyectos de economía social

Hogares y espacios de acompañamiento

La campaña solidaria se extenderá hasta el próximo 2 de abril, día de Jueves Santo, como ocurre tradicionalmente en el camino hacia la Semana Santa.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con la Campaña Diocesana de Fraternidad pueden hacerlo a través de distintos medios:

Transferencia bancaria

Titular: Obispado de Quilmes

Cuenta: 5088-10709/1

CUIT: 30-63492428-7

Alias: CARITAS.QUILMES