La Ribera de Quilmes se llena de nostalgia con un mural gigante de Okupas

Un mural de 47 metros cuadrados comenzó a tomar forma en la Ribera de Quilmes como homenaje a Okupas, la emblemática miniserie argentina que dejó una huella profunda en toda una generación y se convirtió en una obra de culto de la televisión nacional.

La intervención artística se realiza en la terminal de la línea 85, en un sitio cargado de simbolismo: el mismo entorno del río donde se filmaron varias de las escenas más recordadas de la serie creada por Bruno Stagnaro.

El autor de la obra es el muralista conocido en redes sociales como @Acequiaa_, quien impulsa el proyecto de manera independiente, autogestiva y comunitaria. Bajo el título "La amistad en tiempos de crisis", el artista busca retratar a los personajes centrales de Okupas, poniendo el foco en uno de los ejes que convirtió a la ficción en un fenómeno cultural que sigue vigente más de dos décadas después de su estreno.

A través de sus redes, el muralista fue compartiendo imágenes del proceso, que todavía continúa en desarrollo, y además lanzó una convocatoria abierta a la comunidad para poder completar la obra.

"Si querés ser parte de este proyecto comunitario podés ayudar muchísimo aportando", expresó, al invitar a colaborar económicamente para cubrir materiales faltantes y reponer herramientas de trabajo.

Según explicó, el mural se viene sosteniendo desde hace varias semanas con esfuerzo propio, con el objetivo de dejarle al barrio una pieza artística de gran calidad, de acceso libre y pensada para el disfrute de vecinos, visitantes y fanáticos de la serie.

La propuesta no solo apunta a embellecer el espacio público, sino también a revalorizar la identidad cultural local, vinculando a Quilmes con una de las producciones audiovisuales más influyentes de la historia reciente argentina.

De esta manera, la Ribera de Quilmes suma una nueva intervención urbana que mezcla memoria, identidad y participación colectiva, en un homenaje que ya empieza a despertar repercusión entre seguidores de Okupas y vecinos de la zona.