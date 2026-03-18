Le prometieron reactivar la prepaga, pero sigue sin atención en pleno tratamiento contra el cáncer

Un vecino de Quilmes atraviesa una situación desesperante: pese a haber obtenido un fallo judicial a su favor, aún no logra que su prepaga le restituya la cobertura para continuar con su tratamiento oncológico.

Se trata de Aldo Anguita, quien fue diagnosticado con cáncer de colon luego de una operación. Según relató su esposa, la empresa Bristol Medicine le dio de baja el plan en noviembre, justo cuando comenzaron los estudios y el tratamiento.

Ante esta situación, la familia recurrió a la Justicia. El caso quedó en manos del juez Luis Armella, quien dictaminó que la prepaga debía restablecer la cobertura. Sin embargo, según denuncian, la orden aún no se cumple.

"Bristol tendría que habernos restablecido el plan que fue dado de baja cuando le detectaron el cáncer. Desde ese momento empecé a manejar todo por vía legal", explicó la esposa en declaraciones a Radio FMQ.

Tras reiterados reclamos y la exposición del caso en medios, la empresa les comunicó que el servicio había sido reactivado. No obstante, aseguran que esto no se refleja en la práctica. "Nos dijeron que ya estaba restablecida, pero es falso. Cada vez que intentamos usarla, nos dicen que está rechazada por mora o falta de pago", denunció.

La mujer también desmintió la supuesta deuda: "No es así. Primero, porque el alta fue el viernes y no recibimos ninguna factura. Y además, los meses que dicen que están impagos -noviembre y diciembre- no corresponden, porque noviembre lo pagué antes de que nos dieran de baja".

Mientras tanto, la situación se vuelve cada vez más crítica, ya que el paciente necesita continuar con su tratamiento sin interrupciones. "Necesitamos que esto se resuelva urgente para que él pueda seguir tratándose", concluyó.